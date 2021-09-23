МОДА 2021: ось що у тренді
Мода 2021 перенесла з минулого року любов до оверсайз і широких джинсів. Але додала і багато жіночних елегантних елементів крою. Що вже вийшло з моди? А до яких речей варто придивитися? Дизайнери сказали своє слово, випустивши нові колекції. І ось що вони пропонують:
Мода 2021: тренди
Костюми вільного крою
Карантин вніс моду на зручність! Ніяких приталених жакетів і звужених штанів. Зараз в моді костюми широкого крою. Такий образ буде доречним і під час ділової зустрічі, і під час вечері з друзями. Прикраси, блуза або топ створять додатковий акцент, який допоможе в будь-якій ситуації виглядати на всі сто.
Тотал Лук
Настає улюблена пора для тих, хто не любить підбирати колірну гаму. Тепер в моді тотал лук – тобто весь образ створений з одного матеріалу і в одному кольорі або його відтінках. Для повсякденного життя найчастіше віддають перевагу чорному, червоному, білому і кольору беж. Та не варто стримуватися.
Відкрита спина
Легендарна сукня Мірей Дарк з відкритою спиною у фільмі «Високий блондин у чорному черевику» обговорюється й дотепер. Пригадуєте той закритий чорний скромний наряд спереду і сміливий виріз на спині до сідниць? Мода 2021 року поки такої зухвалості собі не дозволяє, але вітає моделі суконь, блуз і светрів із відкритою спиною.
Акцент на талію
Власницям тонкої талії дизайнери запропонували безліч одягу, який підкреслять їхню красу. Кроп-топи і бра повертаються і відвойовують собі місце не тільки в стріт стайлі, а й в образах для особливих подій. Талію підкреслюють укороченими жакетами, поясами і навіть невеликими вирізами на сукнях.
Прозорі тканини
Тонкі сукні і спідниці, що «злітають» від руху, будуть must have цього літа. Деякі дизайнери об’єднали кілька трендів: прозорі тканини, приталений силует, акцент на відкритій спині. І навіть поекспериментували із однотонними оверсайз костюмами.
Мода 2021 року дасть змогу проявити і жіночність, і брутальність, і зібрати індивідуальний образ, який підкреслить вашу красу і характер. Модні прикраси та стильне взуття допоможе завершити лук. До слова, джинси в 2021 теж ніхто не відміняв, але зверніть увагу на актуальні моделі. Завдяки різноманітності тенденцій ви зможете проявити свою фантазію і талант. Сяйте в 2021!
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