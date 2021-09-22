Зачіски і стрижки осінь 2021: модні тренди (фото)

Осінь – хоч і холодна пора року, проте це не привід не бути модницею. Уяви, прохолода, ще тепле сонечко, гарне пальто, шарф, теплий чай з лимоном в парку і ти з новою зачіскою! Це ж вау. Тому, якщо ти не наважилась на зміни влітку, можна зробити їх і восени. Зараз ми розкажемо тобі, які жіночі стрижки краще обирати восени 2021 року, а ти вже обереш те, що тобі до смаку. Сподіваємось, що зможемо підібрати варіант саме для тебе. Якщо зберешся до перукаря, краще змоделюй стрижку у спеціальній програмі або приміряй перуку, щоб потім не жалкувати про втрачені сантиметри. Модні стрижки осінь 2021 до твоєї уваги!

Як під лінійку

Модні тенденції минулого майже завжди повертаються. Ось і в наступному сезоні повертаються в моду рівні зрізи волосся. Стилісти пропонують ідеально рівну довжину волосся і прямий чубчик, який може бути як довгим, що падає на очі, так і коротким.

Хвилі на волоссі

Хвилясте волосся залишаться в числі актуальних трендів і на майбутній сезон. На подіумах стилісти помічені в експериментах: модні зачіски на довге волосся і середню довжину. Дизайнери демонстрували і мокрий ефект, і легку недбалість. Тож сміливу бери пінку або гель для волосся, пожмікай волосся, так щоб утворились хвилі (неважливо акуранті чи ні) і полний вперед!

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Пучок

Елегантний пучок в новому сезоні вирішив перевтілитися на всі сто відсотків. Восени будуть актуальними високий пучок, зібраний на самій верхівці, і поєднання високого пучка з розпущеним довгим волоссям, і абсолютно фантастичні споруди, які ти тільки зможеш придумати.

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Рівний проділ

Рівний проділ точно посередині голови і пряме волосся з мінімальним об’ємом біля коріння – це завжди модна зачіска на середні волосся. Лаконічно, елегантно і стильно. А якщо захочеться трохи різноманітності – додай пару тонких косичок, прикрас для волосся або надай волоссю «мокрий» ефект. Вийде одразу цікавіше!

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Довжина максі

Ну що, привіт, диснеївська принцеса Рапунцель! Цієї осені довжина волосся актуальна якнайдовша – чим ближче до ребер, тим краще. Але пам’ятай, що тут важливо дотримуватися гарного харчування і ввести в своє життя звички для здорового і міцного волосся. А, якщо тобі здається, що просто довге волосся – сумно, то і тут можуть бути експерименти. Майстри радять робити багатошарову стрижку, щоб позбавити її від статичності і «важкого» настрою. Також можна зробити свої кінчики рваними чи пофарбувати їх в інший колір.

Драбинка

Звісно залишиться актуальною і всіми улюблена стрижка-драбинка, або каскад. Вона найбільше пасує дівчатам з кучерявим або хвилястим волоссям. Адже волосся у такій зачісці нагадує грона винограду. Драбинка підійде дівчатам з будь-якою формою обличчя, адже дозволяє його скорегувати.

Стрижка з чубчиком та чубчиком-шторкою

Жіночі стрижки з чубчиком – це досить сміливе рішення. Адже не всім він пасує та потребує особливого догляду. Проте така стрижка завжди в моді. Наприклад, чубчик під назвою «шторка» є трендом останніх кількох років. Зазвичай його носять, розділивши на дві частини прямим проділом. Як варіант,його навіть можна трохи підкрутити.

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Чубчик та кудрі

В тебе прям дуже пишні кудрі і колись в дитинстві був «жахливий» кудрявий чубчик? Мерщій повторюй такий образ, адже восени він стає дуже модним. Серйозно, не соромся себе та роби акцент на індивідуальності.

1970 та чубчик

Є класика, яка ніколи не вмирає, а просто періодично засинає та прокидається. Саме так відбувається зі стрижкою в стилі 1970-х. О так, ти теж пам’ятаєш цю стрижку з фото своїх мам та бабусь? Це саме вона. Дизайнери пророкують їйт популярність восени цього року. Головні акценти такі: проміжні зрізи від ключиці, спадаючі довгі шари волосся та довгий чубчик.

Ретро маллет

Досить специфічна стрижка, в якій чомусь відразу вловлюється ретро. Але восени 2021 це одна з найпопулярніших і модних стрижок. Маллет – це коли спереду волосся коротко підстрижене, а ззаду залишається довгим. Якщо ти знайдеш крутого майстра, то за Маллет не потрібно буде особливо доглядати і вкладати. Стрижка для «ледачих».

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Каре

Каре – актуальність цієї стрижки, здається, ніколи не зникне. Говорять, що дівчата роблять його після важкого розставання? Може й так, але ж не завжди! Ця стрижка хоч і здається банальною, але може змінити твій образ на все 100%. Проте якщо ти думаєш, що, зробивши таку стрижку, позбудешся щоденних укладок, то доведеться тебе розчарувати. Каре потребує ретельного догляду та щоденного вкладання.

Під хлопчика

Стрижки «під хлопчика» теж нікуди не зникають. Воно й не дивно, адже якщо така зачіска тобі пасує, то і під час вітру не заважає, і на вкладання потрібно не так багато часу. Тож не бійся експерентувати з неструктурованими асиметричними зрізами, виступаючими локонама на скронях і лобі.

Піксі

Стрижка Піксі завжди була однією з найпопулярніших на подіумі. Пік популярності Піксі припав на середину 50-х років минулого століття, потім в 60-х – новий виток і ось уже в 2021-2022 роках коротка стрижка знову входить в моду. Подумай, може, це якраз твій варіант на цю осінь?

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Майже поголена голова

Ось це так! Цієї осені стрижки «під хлопчика» досягнуть свого апогею. Дизайнери кажуть, що майже брита голова ідеально поєднується з великими дутими рукавами і багатошаровістю в одязі. Проте не забувай, що це дуже ризикований експеримент, адже голена голова вимагає певних якостей зовнішності. Тому краще порадься зі своїм парикмахером або подивись у фотошопі, чи пасуватиме така стрижка саме тобі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexander McQueen (@alexandermcqueen)

Якщо тобі хочеться більше звичних варіантів, то пропонуємо переглянути, модні стрижки та зачіски весна-літо 2021 року. Думаємо, що і вони ще не втратили свою актуальність. Краса всюди – надихайся та експерементуй!

Фото – iStock, Getty Images

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