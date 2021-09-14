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Мода 2021: які кольори в тренді цієї осені

Мода 2021: трендові кольори осені

Ми вже писали про трендові кольори 2021 року, що загалом вони спокійні і м’які. Розраховані на те, щоб не набриднути тобі. А два найголовніших з них – Pantone Colors of the Year на 2021 рік – лимонний жовтий і сірий. Але для сезону осінь-зима 2021, звичайно, в світі моди є свої окремі фаворити. І зараз ми тобі про них розкажемо, щоб ти відчувала себе впевненою та яскравою! 

Колір в одягу – це тільки елемент, який має підкреслювати твій характер, самобутність та особистість. Восени, коли літо вже минуло, так не хочеться розставатись з яскравими кольорами, тому дизайнери пропонують не робити цього. Наважся на найсміливіші експерименти!

Палітра модних кольорів осінь/зима 2021-2022 (Нью-Йорк)

Мода 2021: трендові кольори осені

Мода 2021: трендові кольори осені

  • Mykonos Blue – синій міконос,
  • Illuminating – лимонний жовтий,
  • Leprechaun – зелений ельфійський,
  • Fuchsia Fedora – яскрава фуксія,
  • Pale Rosette – романтичний рожевий,
  • Adobe – теплий земляний,
  • Fire Whirl – вогняний вихор,
  • Rhodonite – темно-фіолетовий,
  • Spring Lake – спокійний блакитний,
  • Root Beer -теплий коричневий.

В топ нейтральних кольорів увійшли:

  • Coconut Cream –  ніжний кокосовий крем,
  • Soybean – м’який беж,
  • Ultimate Gray – спокійний сірий,
  • Olive Branch – оливковий.

Палітра модних кольорів осінь/зима 2021-2022 (Лондон)

Мода 2021: трендові кольори осені

Мода 2021: трендові кольори осені

  • Green Bee – соковитий зелений,
  • Tomato Cream – м’який томатно-коричневий,
  • Ibiza Blue – неймовірний синій,
  • Illuminating – лимоний жовтий,
  • Winery – глибокий винно-червоний,
  • First Blush – м’який рожевий,
  • Downtown Brown – глибокий коричневий,
  • Daylily – жовтий з помаранчевими бліками,
  • Clear Sky – освіжаючий блакитний,
  • Red Alert – яскравий червоний.

В топ нейтральних класичних кольорів увійшли:

  • Perfectly Pale – ніжний білий,
  • Ultimate Gray – спокійний сірий,
  • Olive Branch – оливковий,
  • After Midnight- глибокий чорно-синій.

А, якщо ти думаєш, які ж речі купути в таких кольорах, то наступна підбірка прикладів саме для тебе. Насолоджуйся та шукай свої референси, які захочеться повторити.

 

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Публикация от Lacoste (@lacoste)

Мода 2021: пальто, плащі, тренчі і косухи – трендовий верхній одяг осені

 

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Мода 2021: У чому піти на 1 вересня? Добірка гарячих трендів у фото

 

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Фото – iStock, Pantone

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