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Мода 2021: з чим носити піджаки та жакети

Мода 2021: з чим носити піджаки та жакети

Мода 2021 диктує свої тренди. Та є речі в гардеробі, що будуть актуальними завжди. Як от жакет / піджак. Він додає образу офіційності, стриманості та шику. Буває, що піджак та жакет плутають. Проте це різні речі. Жакетом називають верхній жіночий одяг, полегшений та вкорочений варіант пальто, а піджаком – верхню частину чоловічого костюму. Які піджаки та жакети будуть у моді та з чим їх актуально поєднувати?

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З брюками прямого крою та кльош

В 2021 модельєри роблять акцент на трьох кроях жакетів/піджаків – приталеному, укороченому та оверсайз. Ці моделі присутні як у жіночих, так і у чоловічих колекціях всесвітньовідомих брендів.
На подіумах були презентовані піджаки та жакети із фігурним кроєм коміру, яскравою фурнітурою та великим вибором тканин… Особливого акценту образу додавало взуття – ботфорди, кросівки, чобітки на платформі чи туфлі яскравого кольору.

Мода 2021: з чим носити піджаки та жакети

Chanel

Мода 2021: з чим носити піджаки та жакети

Balmain

Мода 2021: з чим носити піджаки та жакети

Nina Ricci

Мода 2021: з чим носити піджаки та жакети

Yohji Yamamoto

Мода 2021: з чим носити піджаки та жакети

Yohji Yamamoto

Мода 2021: з чим носити піджаки та жакети
Junia Watanabe

Мода 2021: з чим носити піджаки та жакети

Balmain

З ультракороткими спідницями/шортами

Ще один цікавий варіант поєднання жакетів – з короткими шортами чи спідницями. Якщо його застібнути, то може здаватися, що з одягу більше нічого нема. Та це лише загравання із модою. Поекспериментуй із кольором, фактурою та аксесуарами, щоб створити свій неповторний лук.

Мода 2021: з чим носити піджаки та жакети

Chanel

Мода 2021: з чим носити піджаки та жакети

Kwaidan Edition

Мода 2021: з чим носити піджаки та жакети

Valentino

Зі спідницями міді

Ультракороткі речі не завжди будуть доречні. Якщо тобі до вподоби класичний варіант, поєднай жакет зі спідницею міді-довжини, тобто нижче коліна, а ідеально – по литку.

Мода 2021: з чим носити піджаки та жакети
Alexander McQueen

Мода 2021: з чим носити піджаки та жакети

Rokh

Мода 2021: з чим носити піджаки та жакети

Valentino

Із джинсами

Поєднання цих двох елементів зробить ваш образ трендовим. Такі луки універсальні і підійдуть для ділових переговорів, походу на роботу, навчання чи просто  прогулянки.

Мода 2021: з чим носити піджаки та жакети

Balmain

Мода 2021: з чим носити піджаки та жакети
Junya Watanabe

Із сукнями

Цей варіант підійде тим, хто хоче створити легкий та елегантний образ. Жакет можна поєднати з шовковою сукнею, якщо бажаєш створити романтичний лук. Або похуліганити та приміряти щось екстравагантне.

Мода 2021: з чим носити піджаки та жакети

Balmain

Мода 2021: з чим носити піджаки та жакети

Nina Ricci

Мода 2021: з чим носити піджаки та жакети

Kwaidan Editions

Жакет та піджак – потрібний елемент в гардеробі. З ним можна створити багато різноманітних образів, які виглядатимуть стильно та елегантно. Головне вміти доречно поєднати речі. Сподіваємося, ми допомогли тобі у цьому.

Фото – vogue.com, iStock.com

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