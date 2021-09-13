Манікюр на вересень 2021: ідеї дизайну у фото

Завжди шкода, коли літо минає швидко і потрібно готуватись до осені. Але радує те, що вересень ще може бути теплим, приємним та сонячним. Навіть, якщо ти вже почала сумувати, не забувай про свій стильний образ та доглянуті нігті. До того ж, цікавий дизайн на нігтях – шанс подовжити літо. Достатньо зробити щось яскраве та зі смаком.

А що саме? Зараз покажемо тобі найприкольніші дизайни для манікюру на вересень 2021.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР / НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ (@teplova_beautyland)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР / НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ (@teplova_beautyland)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР | ПЕДИКЮР | КИЕВ (@solovey_nail_art)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР | ПЕДИКЮР | КИЕВ (@solovey_nail_art)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР | ПЕДИКЮР | КИЕВ (@solovey_nail_art)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от САЛОН КРАСОТЫ ОДЕССА (@twice.beauty.bar)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от САЛОН КРАСОТЫ ОДЕССА (@twice.beauty.bar)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Le diX nailedit (@ledix_nailedit)

Сподіваємося, що якісь з ідей тобі точно сподобалися і ти зможеш зробити їх у свого майстра манікюру.

Фото – iStock

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