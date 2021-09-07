Взуття на осінь 2021: модні тренди (фото)

Іноді здається, що в новій реальності життя з пандемією, локдаунами, карантинами, більше не треба купувати ні нового одягу, ні взуття. Адже потрібно берегти себе від великого скупчення людей та й не факт, що не з’явиться нова хвиля захворюваності. Але ми пропонуємо сказати «ні» негативним думкам та насолоджуватись життям просто зараз! Не втрачай можливість показати себе світу в найгарнішому образі. Зараз ми тобі розкажем, яке взуття буде модним восени 2021 року. Обирай своє!

Про модні луки 2021 року можна сказати одне – мода 1990-х повертається! Це стосується і одягу, і взуття. Світові дизайнери не забули ні про кого: в тренді і шпильки, і кросівки, і щось дуже незвичне та яскраве. А тепер детальніше.

Пайєтки, колір металік

Восени 2021 року дизайнери рекомендують взуватися так, щоб, сяючи, ходити по калюжах. Цікава звісно концепція, адже можна ой як забруднитися. Проте тренди – річ не завжди «на кожен день». Черевики і чоботи кольору металік, а також півчобітки в пайєтках – для тих, хто просто хоче бути в тренді та похизуватись своєю яскравістю.

Підбори і шпильки

Пам’ятаєш фільми початку 2000-х років, коли модниці ходили в ділових костюмах та на небезпечно тонких шпильках? Так от, цей тренд знову повертається. Утім, якщо деякі дизайнери не стали вигадувати нічого нового, повернувшись до класичного фасону, то інші вирішили, що взуття на підборах може бути оригінальним і навіть кумедним. А ти б наважилась одягнути підбори незвичної форми?

Зручне взуття

Можна порадіти, що дизайнери все ж таки пам’ятають, що в пайєтках та на підборах не побігаєш, тим паче не сходиш на осінню прогулянку до лісу. Тому один з трендів цієї осені – зручне взуття на плоскій підошві. Жокейські чоботи, черевики із затишною підкладкою – комбінувати їх радять з будь-яким предметом гардеробу. Навіть з романтичною шовковою сукнею.

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Платформа

А ти знала, що платформа з’явилась ще в Стародавній Греції? І прижилась вона дуже добре, адже тренд постійно повертається. Піком популярності платформи вважаються 1970-ті, коли її носили і жінки, і чоловіки. І це не дивно, адже вона зручніша, ніж високі підбори і нарядніша, ніж плоска підошва.

Взуття з еко-хутром або в’язаною тканиною

Домашній комфорт так полюбився дизайнерам під час карантинів, що вони пропонують не відмовлятись від нього і на вулиці. Чому б інколи не одягти черевики з хутряними чи в’язаними вставками? Або ж теплі хутряні капці? Звичайно, таке взуття швидше брудниться, проте поки ще немає сильних опадів, можна встигнути його поносити.

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Кросівки

Ну звичайно ж, куди без них. Кросівки стали відкриттям останніх років, адже тепер їх носять з сукнями, штанами та спортивними костюмами. Наймоднішими дизайнери вважають масивні білі кросівки з кольоровими вставками – ідеально та максимально комфортно.

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Чоботи вище коліна

Ну і, мабуть, головне повернення цього року – чоботи вище коліна – ботфорти. Тут дизайнери дають простір для творчості. Це можуть бути чоботи-панчохи (чорні або з принтом) або ж чоботи з вільними складками на щиколотках. А підбори або платформа – тут теж вибирати модниці.

Фото – iStock, Getty Images

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