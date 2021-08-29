Мода 2021: У чому піти на 1 вересня? Добірка гарячих трендів в фото

Що одягнути на 1 вересня в 2021 році? Залишилося трохи більше тижня, а модний лук на святкову лінійку ще не зібраний? Не засмучуйся, ми допоможемо тобі виглядати розкішно в цей особливий день. Надихайся підбіркою стильних образів, які зроблять твоє повернення після літа яскравим. А той самий хлопець тебе точно помітить!

Почнемо з головного питання: чи підуть діти в школу 1 вересня 2021 року в Україні? У нещодавному інтерв’ю одному з українських видань, міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив, що 1 вересня 2021 року, діти точно підуть до школи та розпочнуть навчання в очному режимі. А далі все залежитиме від епідеміологічної ситуації в країні. Адже, як українькі, так і закордонні лікарі попереджають, що восени у світі може розпочатись нова сильна хвиля захворюванності на коронавірус, тільки вже нового штамму вірусу «Дельта». Це значить, що вирогідність того, що вподальшому учні перейдуть на дистанційне навчання – зберігається.

За умовами адаптивного карантину, якщо в регіоні встановлюється «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки, то школи повинні перейти на дистанційне навчання. Але в липні Кабінет міністрів прийняв постанову: тепер школи в «жовтій», «помаранчевій» і навіть «червоній» зонах зможуть працювати в очному форматі, але за умови, якщо вакциновано 80% педагогічного персоналу. Якщо менше – школам доведеться перейти на дистанційне або змішане навчання. При цьому цікаво, що МОЗ і МОН продовжуть нагадувати, що вакцинаціє є добровільною.

Звичайно, хочеться сподіватись на краще! Що нікого вдома не зачинять і, що кордони будуть відкриті. Але повернемось до 1 вересня. За словами міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, навчання розпочнеться з першого дня осені. Тож давай скоріше готувати свій гардероб відповідно до трендів моди 2021. Так у чому піти на 1 вересня? Дизайнери пропонують носити шкіру, червону та крупну клітку, підплічники і агресивні аксесуари.

Яскравий відтінок червоного з ноткою оранжевого – полум’яний і соковитий колір. Звичайно, total look в таких кольорах для образу на 1 вересня 2021 не підійде, зате барвистий акцент цілком допустимий. З чорним костюмом буде гарно поєднуватися сумка червоного кольору, легкий шарф або ж витончені туфлі відтінку Grenadine. Також можна одягти блузу такого яскравого кольору.

Досі на піку популярності залишаються широкі плечі, як у 80-х. Обираючи жакет, зверни увагу саме на цю деталь. Варто утриматися від такого крою жакету, якщо ти невисокого зросту. Через масивні підплічники ти будеш здаватися ще нижчою.

Актуальними залишаються костюми а-ля піжама. Легкий поясок, вільний подовжений жакет і брюки прямого крою – твій образ буде найяскравішим на лінійці!

Якщо тобі до смаку укорочені брючки (кюлоти), сміливо обирай їх для урочистого свята. Доповни образ легкою шифоновою блузою і човниками, вийде дуже стильно і стримано.

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У моду повертається кльош. Штани такого крою візуально збільшують зріст і роблять фігуру витонченішою та жіночнішою. Туфлі на товстому грубому каблуці додадуть образу особливу родзинку.

Вибираючи сорочку, віддай перевагу асиметричним моделям, наприклад, подовженим позаду. Якщо ти прихильниця легких блуз і романтичних образів, рекомендуємо моделі з легкими рюшами і воланами – вони додадуть луку грайливості.

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А модним аксесуаром до сорочки може стати накладний комірчик. Цю трендову штучку зараз носять всі, навіть зірки такого масштабу, як Емма Робертс.

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Якщо в твоєму навчальному закладі експериментувати з формою не дозволяють, доповни look аксесуарами. У моді – брошки, агресивні ланцюжки та великі прикраси.

Який би модний образ на 1 вересня ти не вибрала, пам’ятай, що головне – бути собою. Стильне, але некомфортне вбрання відволікатиме тебе і погіршуватиме настрій. Підбери лук, від якого серце співатиме!

Фото – iStock, Getty Images

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