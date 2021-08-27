Мода 2021: трендові кольори осені

Мода 2021: які кольори в тренді цієї осені
Ми вже писали про трендові кольори 2021 року, що загалом вони спокійні і м’які. Розраховані на те, щоб не набриднути тобі. А два найголовніших з них – Pantone Colors of the Year на 2021 рік – лимонний жовтий і сірий. Але для сезону осінь-зима 2021, звичайно, в світі моди є свої окремі фаворити. І зараз ми тобі про них розкажемо, щоб ти відчувала себе впевненою та яскравою!
Колір в одягу – це тільки елемент, який має підкреслювати твій характер, самобутність та особистість. Восени, коли літо вже минуло, так не хочеться розставатись з яскравими кольорами, тому дизайнери пропонують не робити цього. Наважся на найсміливіші експерименти!
Палітра модних кольорів осінь/зима 2021-2022 (Нью-Йорк)
- Mykonos Blue – синій міконос,
- Illuminating – лимонний жовтий,
- Leprechaun – зелений ельфійський,
- Fuchsia Fedora – яскрава фуксія,
- Pale Rosette – романтичний рожевий,
- Adobe – теплий земляний,
- Fire Whirl – вогняний вихор,
- Rhodonite – темно-фіолетовий,
- Spring Lake – спокійний блакитний,
- Root Beer -теплий коричневий.
В топ нейтральних кольорів увійшли:
- Coconut Cream – ніжний кокосовий крем,
- Soybean – м’який беж,
- Ultimate Gray – спокійний сірий,
- Olive Branch – оливковий.
Палітра модних кольорів осінь/зима 2021-2022 (Лондон)
- Green Bee – соковитий зелений,
- Tomato Cream – м’який томатно-коричневий,
- Ibiza Blue – неймовірний синій,
- Illuminating – лимоний жовтий,
- Winery – глибокий винно-червоний,
- First Blush – м’який рожевий,
- Downtown Brown – глибокий коричневий,
- Daylily – жовтий з помаранчевими бліками,
- Clear Sky – освіжаючий блакитний,
- Red Alert – яскравий червоний.
В топ нейтральних класичних кольорів увійшли:
- Perfectly Pale – ніжний білий,
- Ultimate Gray – спокійний сірий,
- Olive Branch – оливковий,
- After Midnight- глибокий чорно-синій.
А, якщо ти думаєш, які ж речі купути в таких кольорах, то наступна підбірка прикладів саме для тебе. Насолоджуйся та шукай свої референси, які захочеться повторити.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мода 2021: пальто, плащі, тренчі і косухи – трендовий верхній одяг осені
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мода 2021: У чому піти на 1 вересня? Добірка гарячих трендів у фото
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Фото – iStock, Pantone
Читай також:
МОДА 2021: трендові кольори року