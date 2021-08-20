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Зачіски і стрижки осінь 2021: модні тренди (фото)

Зачіски і стрижки осінь 2021: модні тренди (фото)

Осінь – хоч і холодна пора року, проте це не привід не бути модницею. Уяви, прохолода, ще тепле сонечко, гарне пальто, шарф, теплий чай з лимоном в парку і ти з новою зачіскою! Це ж вау. Тому, якщо ти не наважилась на зміни влітку, можна зробити їх і восени. Зараз ми розкажемо тобі, які жіночі стрижки краще обирати восени 2021 року, а ти вже обереш те, що тобі до смаку. Сподіваємось, що зможемо підібрати варіант саме для тебе. Якщо зберешся до перукаря, краще змоделюй стрижку у спеціальній програмі або приміряй перуку, щоб потім не жалкувати про втрачені сантиметри.  Модні стрижки осінь 2021 до твоєї уваги!

Як під лінійку

Модні тенденції минулого майже завжди повертаються. Ось і в наступному сезоні повертаються в моду рівні зрізи волосся. Стилісти пропонують ідеально рівну довжину волосся і прямий чубчик, який може бути як довгим, що падає на очі, так і коротким.

Зачіски і стрижки осінь 2021: модні тренди (фото)

Хвилі на волоссі

Хвилясте волосся залишаться в числі актуальних трендів і на майбутній сезон. На подіумах стилісти помічені в експериментах: модні зачіски на довге волосся і середню довжину. Дизайнери демонстрували і мокрий ефект, і легку недбалість. Тож сміливу бери пінку або гель для волосся, пожмікай волосся, так щоб утворились хвилі (неважливо акуранті чи ні) і полний вперед!

 

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Публикация от Salvatore Ferragamo (@ferragamo)

Пучок

Елегантний пучок в новому сезоні вирішив перевтілитися на всі сто відсотків. Восени будуть актуальними високий пучок, зібраний на самій верхівці, і поєднання високого пучка з розпущеним довгим волоссям, і абсолютно фантастичні споруди, які ти тільки зможеш придумати.

 

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Публикация от ANGEL CHEN (@angelchenstudio)

Рівний проділ

Рівний проділ точно посередині голови і пряме волосся з мінімальним об’ємом біля коріння – це завжди модна зачіска на середні волосся. Лаконічно, елегантно і стильно. А якщо захочеться трохи різноманітності – додай пару тонких косичок, прикрас для волосся або надай волоссю «мокрий» ефект. Вийде одразу цікавіше!

Зачіски і стрижки осінь 2021: модні тренди (фото)

 

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Публикация от CHANEL (@chanelofficial)

Довжина максі

Ну що, привіт, диснеївська принцеса Рапунцель! Цієї осені довжина волосся актуальна якнайдовша – чим ближче до ребер, тим краще. Але пам’ятай, що тут важливо дотримуватися гарного харчування і ввести в своє життя звички для здорового і міцного волосся. А, якщо тобі здається, що просто довге волосся – сумно, то і тут можуть бути експерименти. Майстри радять робити багатошарову стрижку, щоб позбавити її від статичності і «важкого» настрою. Також можна зробити свої кінчики рваними чи пофарбувати їх в інший колір.

Зачіски і стрижки осінь 2021: модні тренди (фото)

Драбинка

Звісно залишиться актуальною і всіми улюблена стрижка-драбинка, або каскад. Вона найбільше пасує дівчатам з кучерявим або хвилястим волоссям. Адже волосся у такій зачісці нагадує грона винограду. Драбинка підійде дівчатам з будь-якою формою обличчя, адже дозволяє його скорегувати.

Зачіски і стрижки осінь 2021: модні тренди (фото)

Стрижка з чубчиком та чубчиком-шторкою

Жіночі стрижки з чубчиком – це досить сміливе рішення. Адже не всім він пасує та потребує особливого догляду. Проте така стрижка завжди в моді. Наприклад, чубчик під назвою «шторка» є трендом останніх кількох років. Зазвичай його носять, розділивши на дві частини прямим проділом. Як варіант,його навіть можна трохи підкрутити.

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Зачіски і стрижки осінь 2021: модні тренди (фото)

Чубчик та кудрі

В тебе прям дуже пишні кудрі і колись в дитинстві був «жахливий» кудрявий чубчик? Мерщій повторюй такий образ, адже восени він стає дуже модним. Серйозно, не соромся себе та роби акцент на індивідуальності.

Зачіски і стрижки осінь 2021: модні тренди (фото)

1970 та чубчик

Є класика, яка ніколи не вмирає, а просто періодично засинає та прокидається. Саме так відбувається зі стрижкою в стилі 1970-х. О так, ти теж пам’ятаєш цю стрижку з фото своїх мам та бабусь? Це саме вона. Дизайнери пророкують їйт популярність восени цього року. Головні акценти такі: проміжні зрізи від ключиці, спадаючі довгі шари волосся та довгий чубчик.

Зачіски і стрижки осінь 2021: модні тренди (фото)

Ретро маллет

Досить специфічна стрижка, в якій чомусь відразу вловлюється ретро. Але восени 2021 це одна з найпопулярніших і модних стрижок. Маллет – це коли спереду волосся коротко підстрижене, а ззаду залишається довгим. Якщо ти знайдеш крутого майстра, то за Маллет не потрібно буде особливо доглядати і вкладати. Стрижка для «ледачих».

 

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Публикация от TOM FORD (@tomford)

Каре

Каре – актуальність цієї стрижки, здається, ніколи не зникне. Говорять, що дівчата роблять його після важкого розставання? Може й так, але ж не завжди! Ця стрижка хоч і здається банальною, але може змінити твій образ на все 100%. Проте якщо ти думаєш, що, зробивши таку стрижку, позбудешся щоденних укладок, то доведеться тебе розчарувати. Каре потребує ретельного догляду та щоденного вкладання.

Зачіски і стрижки осінь 2021: модні тренди (фото)

Під хлопчика

Стрижки «під хлопчика» теж нікуди не зникають. Воно й не дивно, адже якщо така зачіска тобі пасує, то і під час вітру не заважає, і на вкладання потрібно не так багато часу. Тож не бійся експерентувати з неструктурованими асиметричними зрізами, виступаючими локонама на скронях і лобі.

Зачіски і стрижки осінь 2021: модні тренди (фото)

Піксі

Стрижка Піксі завжди була однією з найпопулярніших на подіумі. Пік популярності Піксі припав на середину 50-х років минулого століття, потім в 60-х – новий виток і ось уже в 2021-2022 роках коротка стрижка знову входить в моду. Подумай, може, це якраз твій варіант на цю осінь?

 

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Публикация от Alexander McQueen (@alexandermcqueen)

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Майже поголена голова

Ось це так! Цієї осені стрижки «під хлопчика» досягнуть свого апогею. Дизайнери кажуть, що майже брита голова ідеально поєднується з великими дутими рукавами і багатошаровістю в одязі. Проте не забувай, що це дуже ризикований експеримент, адже голена голова вимагає певних якостей зовнішності. Тому краще порадься зі своїм парикмахером або подивись у фотошопі, чи пасуватиме така стрижка саме тобі.

 

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Публикация от Alexander McQueen (@alexandermcqueen)

Якщо тобі хочеться більше звичних варіантів, то пропонуємо переглянути, модні стрижки та зачіски весна-літо 2021 року. Думаємо, що і вони ще не втратили свою актуальність. Краса всюди – надихайся та експерементуй!

Зачіски і стрижки осінь 2021: модні тренди (фото)

Фото – iStock, Getty Images

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