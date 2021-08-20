Макіяж 2021: модні тенденції весна-літо

Яскраві акценти, ніжні румяна, таємничий погляд… Головною ідеєю тендецій макіяжу весна – літо 2021 стала чесність та індивідуальність. Як її підкреслити? Читай далі у матеріалі.

Макіяж 2021: Драматичний погляд

За цілий рік носіння масок акцент у макіяжі змістився з губ на очі. Усі прагнуть підкреслити їх красу, показати довгі вії, густі брови та загалом привернути увагу до того самого «дзеркала душі». У 2021 році очі пропонують виділяти радикально, а саме за допомогою чорного кольору. Варіації можуть бути різними: від жирної стрілки, насиченого смокі айс до оверлайну всього ока. Але з цим трендом потрібно бути обережною, адже чорний колір може зробити очі візуально меншими. Радимо брати за приклад образи Batsheva, Alice + Olivia, Dior і Giambattista Valli, а також театральні стрілки Клеопатри у Valentino. Радимо придивитися і до димчасто-сірого матового оформлення очей Лючії Піки для Chanelі Rosetta Getty.

Макіяж 2021: Рожевий колір

Якщо плануєш носити мономакіяж, тоді у 2021 році базовим кольором краще обрати рожевий. Ультрамодним варіантом стане фуксія. На їх основі можна зробити будь-який варіант мейку та розставити бажані акценти. До того ж, цей колір додасть твоєму обличчю свіжості.

Макіяж 2021: Теплі відтінки рум’ян

Так, рожевий колір в моді, але у щоденному макіяжі 2021 краще використовувати теплі відтінки рум’ян. Вони додадуть природності та вишуканості твоєму мейку. Важливо використовувати бежеві та персикові кольори без рудого підтону. Макіяж весна-літо 2021 прагне підкреслити ніжність і теплоту образу, вишуканість і жіночність.

Макіяж 2021: Гола шкіра

Одним з головних трендів цього року є гола шкіра, тобто, максимально чиста, з рівним тоном. Візажисти радять приділити більше уваги догляду, щоб відновити її природне сяяння після довгого носіння маски. Використовуйте легкий тон, який буде непомітно лежати на шкірі та замаскує дрібні недоліки та нерівності. Лиш подивіться на Палому Ельсессер на шоу Marni, Анну Еверс на шоу Etro і дівчат на показах Victoria Beckham, Supriya Lele, Burberry і Rodarte.

Макіяж 2021: Яскраво-червоні губи

Цікавий факт: навіть носячи маску, більшість дівчат досі яскраво фарбують губи. Це вкотре доводить, що мейкап жінки роблять для себе, а не для когось іншого. У 2021 році в моді будуть сміливі яскраво-червоні губи, які додадуть впевненості, настрою та енергії. Саме такий макіяж продемонстрували на своїх моделях Dolce & Gabbana і Vivienne Westwood.

Підкреслюйте свою вроду та сяйте!

Фото: IStock, vogue.com

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