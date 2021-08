Ukrainian Fashion Week FW-2021: Розклад і новини

Новий сезон Ukrainian Fashion Week стартує зовсім скоро – 2 вересня! Тож уважно вивчити розклад і обери покази, які ти точно хочеш відвідати. А, щоб не забути – краще внеси в свій планнер.

Цього вересня відбудеться 49-й Ukrainian Fashion Week. Пандемія стала справжнім випробуванням для fashion-індустрії. Заради того, щоб усі охочі змогли потрапити на покази, Ukrainian Fashion Week оголосив концепцію позасезонності – NO SEASON Season та започаткував phygital-формат проведення. Покази були відкриті для всіх в online-доступі. Але цієї осені Ukrainian Fashion Week нарешті відбудеться offline.

Розклад Ukrainian Fashion Week FW-2021

Пріоритетними напрямками Ukrainian Fashion Week залишаються: підтримка молодих дизайнерів та сталий розвиток моди. Саме тому у межах нового сезону UFW Українська Рада Моди ‒ Ukrainian Fashion Council ‒ представляє унікальний проєкт для молодих дизайнерів: New Generation of Fashion. Це перша комплексна програма, що є актуальною для декількох категорій молодих дизайнерів України, які мають різний професійний досвід та прагнуть до успіху у сфері моди. Програма включає у себе серію лекцій, індивідуальні консультації, програму менторства та створення колекцій молодими дизайнерами-учасниками проєкту. Презентація колекцій New Generation of Fashion відбудеться 5 вересня у межах Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @ukrainianfashionweek_official

І звісно, що на осінньому Ukrainian Fashion Week не обійдеться без цікавих колаборацій. Тож на 49-ому Ukrainian Fashion Week вперше відбудеться виставка сучасного криптоарту. Для участі у виставці відберуть 30 робіт, які продемонструють медіа та гостям Ukrainian Fashion Week. Перевагу буде надано роботам, що мають певний зв’язок із ідеями та образами сучасної моди, відображають її стилі, філософію та вплив на сучасну людину. В результаті, з 30 митців відберуть 7, їм запропонують створити колекційні NFT у колаборації з відомими українськими дизайнерами. Ця співпраця стане частиною окремого арт-проєкту, який матиме своє продовження у лютому.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @ukrainianfashionweek_official

З нетерпінням чекаємо старту нового сезону Ukrainian Fashion Week!

Читай також:

Мода 2021: Літні тренди

МОДА 2021: ось що у тренді