Як боротися з вуграми і слідами від них

Вугрі – проблема, знайома багатьом, особливо в підлітковому віці. І це не просто неприємні цятки, які раптово з’являються на шкірі й потребують «негайного тонування». Це захворювання, з яким потрібно боротися насамперед зсередини, а не маскувати зовнішні прояви!

Причини появи вугрів (а трапитися ця неприємність, до слова, може в будь-якому віці!) можуть бути різні – від захворювань шлунково-кишкового тракту, щитовидної залози до неправильного харчування і способу життя. Вугрові висипання – результат вироблення організмом надмірної кількості шкірного сала, через що відбувається закупорка пор, і, як наслідок, з’являються запалення і гнійники.

Як лікувати і боротися з вугровим висипом?

Перше і найважливіше правило: в жодному разі не чіпати прищики, які ще називають акне, руками, не видавлювати їх і не здирати. Зробите тільки гірше!

Є кілька варіантів лікування висипу – це антибіотики, які призначає лікар, інші лікарські засоби або ж лазер, який проникає глибоко в шкіру і підсушує місце запалення. Така процедура дає помітний і досить довгостроковий результат, але це зовсім не означає, що вугрі не з’являться знову через кілька років або ж на інших ділянках шкіри, якщо не ліквідувати початкову причину їх появи.

У будь-якому випадку з самого початку варто звернутися до лікаря-дерматолога, який проведе необхідну діагностику і призначить правильне індивідуальне лікування.

5 порад, як попередити появу акне і доглядати за проблемною шкірою

Намагайтеся використовувати гарнітуру під час розмови по телефону і мінімізувати моменти дотику екрану з вашою шкірою.

Харчуйтеся правильно! Газована вода, чіпси, картопля фрі… Всі ці «ласощі» практично миттєво можуть позначитися на вашій шкірі. Це не означає, що варто залишити в раціоні тільки салати і куряче філе з кашами: є безліч смачних продуктів, які замінять звичні магазинні «шкідливості» в яскравих упаковках.

Вибираючи косметичні засоби, уважно вивчайте склад. Уникайте таких інгредієнтів як мінеральні олії, ланолін, вазелін, парафін та інші, які можуть закупорити пори і спровокувати запальний процес.

Очищайте шкіру двічі на день – зранку і ввечері перед сном м’якими засобами: пінкою, тоніком. Зволожувати проблемну шкіру найкраще за допомогою сироваток, а не кремів.

Пийте багато води! В принципі, це рекомендація для всіх, незалежно від типу шкіри, адже підтримання водного балансу позначається на ній одразу.

І наостанок – невеликий лайфхак:

Якщо ввечері ви виявили раптовий висип, а завтра чекає важлива зустріч, не панікуйте! Намажте прищик соком алое або протріть спонжем, змоченим в олії чайного дерева. Ці засоби заспокоять запалення і зранку шкіра виглядатиме значно краще!

Фото: IStock

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