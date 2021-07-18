Модні купальники 2021: трендові моделі

Ми допоможемо тобі обрати наймодніший купальник цього року. Тренди літа 2021 досить різноманітні – від стриманого чорного бікіні до неонових кольорів цільних купальників. Зірки уже активно хизуються фігурами у пляжних образах. Гайда дивитися, які модні купальники 2021 вони обрали.

Колірна гамма

І ультрамодниці, і скромниці будуть задоволені, адже в моді 2021 досить широка колірна гамма. При виборі купальника орієнтуйся на шість основних трендів: яскравий неон, всі відтінки бежу, однотонний лук, бохо-стиль, геометричні та анімалістичні принти. Якою хочеш бути: привертати увагу, випромінювати жіночність, бути елегантною чи грайливою? Обери, що тобі до душі і насолодись відпочинком.

Модні моделі купальників

Радимо обирати модель за типом фігури, а не за трендами. Ти як ніхто знаєш, як підкреслити свої найпривабливіші сторони і приховати те, що поки не готова демонструвати оточуючим. Загалом у 2021 в моді бікіні – від міні-версій до традиційних моделей. Доречними будуть купальники із вирізами, кільцями та на одне плече. Модна порада від зірок – додайте бодічейн, різноманітні ланцюжки для тіла. Вони додають особливого шарму.

Модні тренди літа 2021 допоможуть тобі проявити свою індивідуальність. Тож обирай своє та проведи це літо на всі 100%.

Фото – @kyliejenner

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