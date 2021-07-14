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Пудрові брови: що це, як роблять і ціни на процедуру

пудрові брови

Думаєш, чи робити пудрові брови? Не знаєш, що це за послуга, чим вона відрізняються від мікроблейдінга і чи варто тестувати на собі? Ми зібрали найважливішу інформацію і вже готові нею з тобою поділитися!

Пудрові брови – що це?

Пудрові брови, а точніше пудрове напилення – це один з різновидів татуажу брів. Така процедура вважається більш м’якою, ніж класичний татуаж і навіть мікроблейдинг. По суті система нанесення пігменту однакова, тільки в результаті пудрового напилення ми отримуємо не чітко окреслені брови, а м’які, максимально наближені до натуральних. Мало хто зможе відрізнити їх від природних доглянутих брів!

Як виконується пудрове напилення брів?

Насправді, все просто! Так само, як і при мікроблейдингу, пудрові брови створюються методом неглибокої пігментація шкіри. Однак на шкірі малюють не рисочки, а сотні крихітних крапочок, що разом і створюють ефект напилення. А після того, як брови заживуть (2-3 дні), виглядають, немов покриті легким шаром тіней або кольорової пудри.

пудрові брови

Під час процедури голка лише трохи піднімає верхній шар епідермісу, і барвник закладається на глибину десятої частки міліметра.

Плюси пудрового напилення брів

По-перше, під час процедури практично відсутні болісні  відчуття.

По-друге, процес загоєння набагато швидший, ніж при класичному татуажі.

По-третє, пудрові брови виглядають, як натуральні – відсутній чіткий контур і неприродна контрастність.

По-четверте, брови з пудровим напиленням виглядають густими і пухнастими.

пудрові брови

Чи варто робити пудрові брови?

Безумовно, однозначної відповіді на це питання немає. Однак якщо тобі лінь щоранку підмальовувати брови, пудрове напилення вирішить цю проблему. Воно також приховає дрібні дефекти – рідкісні волосинки або залисінкі на бровах.

Мінуси пудрових брів

Перший, і, мабуть, основний – це ціна. Пудрові брови – це процедура, яка коштує значно дорожче, ніж класичний татуаж. Ціна на пудрові брови стартує від 1 600 грн. А ось тримається результат менше: від 2-3 місяців до 1,5 років – в залежності від того, на який термін «фіксувати».

Не підійдуть пудрові брови й тим, кому до смаку чітко окреслений вигин. У такому випадку все ж таки краще віддати перевагу або татуажу, або мікроблейдінгу.

пудрові брови

І наостанок хотілося б нагадати, що йти варто тільки до перевіреного майстра, адже від того, наскільки професійною буде його робота, залежить твій зовнішній вигляд.

Фото: IStock

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