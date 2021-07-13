Найчастіше дівчата уникають вечірок біля басейну і походів на пляж з однієї простої причини: немає купальника! Вибрати той самий ідеальний купальник так і не вдалося? Не той колір, погано сидить, підкреслює недоліки… У магазинах купальників сила-силенна, але як підібрати той, який підійде саме тобі? Виявляється, легко! Зараз ми тобі розповімо, як це зробити!

Часто можна почути думку, що, мовляв, вибирати купальник потрібно орієнтуючись на тип фігури: груша, трикутник, пісочний годинник, квадрат… Але, з огляду на те, що навіть різновидів одного квадрата може бути багато, ми радимо вибирати бікіні або суцільний купальник, орієнтуючись на індивідуальні особливості твоєї фігури!

Наприклад, якщо у тебе широкі стегна, слід зробити акцент на верхній частині фігури. Вибирай купальник із рюшами, оборками та принтами в області грудей у поєднанні з однотонним темним низом. Віддай перевагу суцільним моделям.

Для того, що б візуально звузити широкі плечі, вибирай купальники з вирізом-мисом або глибоким округлим вирізом. Зав’язки на шиї теж зіграють тобі на руку, а от крупний декор на бретелях (бантики, волани) лише підкреслять ширину плечей.

Вирівняти фігуру з покатими плечима тобі допоможуть широко розставлені бретелі. Верх купальника має бути яскравим, з крупним малюнком, в ідеалі – з поперечною смужкою, а низ – темним і непомітним.

Великі груди, звісно, швидше гордість, ніж вада. Але в деяких випадках вони виглядають непропорційно щодо інших частин тіла, і тоді доводиться їх візуально зменшувати. Зробити це можна за допомогою простого прийому: вибирай купальники з темним верхом, бажано – з вертикальною тонкою смужкою.

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Низ може бути будь-який, що яскравіше – то краще! І ще: чашки мають бути обов’язково з кісточками!

Якщо ж у тебе маленькі груди, і ти хочеш візуально зробити їх більшими, зверни увагу на чашки з кісточками і поролоновими вставками.

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Візуально збільшать груди рюші, банти та крупний квітковий принт. Особливо гарно виглядає на маленьких грудях ліф-бандо, тим більше що ця моделька зараз в топі у дизайнерів!

Для повної фігури вибирати купальник слід особливо ретельно. Він не повинен бути малий, адже тонка тканина лише підкреслить усі недоліки. Темні кольори візуально зменшать об’єми, а вертикальна смужка додасть силуету стрункості. До речі, за допомогою вертикальних ліній можна також вирішити проблему широкої талії!

Якщо у тебе повні руки, відвернути від них увагу можна за допомогою яскравого купальника або пляжного одягу. Наприклад, легка туніка з рукавами сьогодні в тренді, і вона легко приховає зайві сантиметри на руках. Помітні великі браслети, до речі, теж стануть відмінним рішенням цієї проблеми, плюс додадуть твоєму образу індивідуальності!

Як бачиш, вибрати ідеальний купальник легко, головне знати, що шукати! Вдалого шопінгу!

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