Пудрові брови: що це, як роблять і ціни на процедуру
Думаєш, чи робити пудрові брови? Не знаєш, що це за послуга, чим вона відрізняються від мікроблейдінга і чи варто тестувати на собі? Ми зібрали найважливішу інформацію і вже готові нею з тобою поділитися!
Пудрові брови – що це?
Пудрові брови, а точніше пудрове напилення – це один з різновидів татуажу брів. Така процедура вважається більш м’якою, ніж класичний татуаж і навіть мікроблейдинг. По суті система нанесення пігменту однакова, тільки в результаті пудрового напилення ми отримуємо не чітко окреслені брови, а м’які, максимально наближені до натуральних. Мало хто зможе відрізнити їх від природних доглянутих брів!
Як виконується пудрове напилення брів?
Насправді, все просто! Так само, як і при мікроблейдингу, пудрові брови створюються методом неглибокої пігментація шкіри. Однак на шкірі малюють не рисочки, а сотні крихітних крапочок, що разом і створюють ефект напилення. А після того, як брови заживуть (2-3 дні), виглядають, немов покриті легким шаром тіней або кольорової пудри.
Під час процедури голка лише трохи піднімає верхній шар епідермісу, і барвник закладається на глибину десятої частки міліметра.
Плюси пудрового напилення брів
По-перше, під час процедури практично відсутні болісні відчуття.
По-друге, процес загоєння набагато швидший, ніж при класичному татуажі.
По-третє, пудрові брови виглядають, як натуральні – відсутній чіткий контур і неприродна контрастність.
По-четверте, брови з пудровим напиленням виглядають густими і пухнастими.
Чи варто робити пудрові брови?
Безумовно, однозначної відповіді на це питання немає. Однак якщо тобі лінь щоранку підмальовувати брови, пудрове напилення вирішить цю проблему. Воно також приховає дрібні дефекти – рідкісні волосинки або залисінкі на бровах.
Мінуси пудрових брів
Перший, і, мабуть, основний – це ціна. Пудрові брови – це процедура, яка коштує значно дорожче, ніж класичний татуаж. Ціна на пудрові брови стартує від 1 600 грн. А ось тримається результат менше: від 2-3 місяців до 1,5 років – в залежності від того, на який термін «фіксувати».
Не підійдуть пудрові брови й тим, кому до смаку чітко окреслений вигин. У такому випадку все ж таки краще віддати перевагу або татуажу, або мікроблейдінгу.
І наостанок хотілося б нагадати, що йти варто тільки до перевіреного майстра, адже від того, наскільки професійною буде його робота, залежить твій зовнішній вигляд.
Фото: IStock
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