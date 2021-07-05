Види пензликів для макіяжу можуть заплутати багатьох дівчат. Тонкі, косі, об’ємні, широкі, вузькі… Якими пензлями для макіяжу що наносити? У цьому матеріалі ти дізнаєшся про те, як виглядають пензлі для тонального засобу, пензлі для пудри, пензлі для підводки, пензлі для губ, пензлі для брів і пензлі для бронзера. Цей міні-набір легко поміститься в сумочку і допоможе підкоригувати навіть вечірній макіяж.

Базові пензлі для макіяжу

Пензлі для нанесення тональної основи

Такий пензель називають дуофібра, бо він складається з двох видів волокон: чорне – коротше й м’якше, біле – довге й більш пружне. Це забезпечує рівномірне нанесення тону. Кінчики такого пензля мають бути тонкими і м’якими, щоб було приємно торкатися до шкіри! Наносити засіб слід плавними круговими рухами. Вуаля, красивий і рівний тон забезпечений!

Пензель для пудри

Що ще приховає блиск на шкірі, якщо не пудра? Але важливо правильно підібрати пензель, щоб пудра лягала рівним шаром, не скачувалася і не сипалася. Пензлик для пудри – найбільший у колекції, він повинен мати округлу форму, бути пухнастим і м’яким.

Скошений пензель

Це, мабуть, найбільш універсальний пензель. З його допомогою ти можеш наносити рум’яна, і, що найголовніше, коригувати форму обличчя. Такий пензлик відмінно підійде для скульптування і стробінгу. Скошений край дозволяє добитися максимальної точності й рівного розтушовування практично будь-якого засобу!

Пензель для брів

Якщо для промальовування брів ти користуєшся тінями, а не олівцем, то цей пензлик має бути у тебе завжди під рукою! З його допомогою ти легко зможеш промальовувати контур потрібної товщини, а гострим краєм підкреслити вигин. У разі необхідності цим же пензлем ти можеш підправити тіні. Звісно, він для цього не призначений, і повноцінний макіяж очей або smoky eyes йому не підвладні, але підправити тіні цілком можна!

Пензель для губ

Для ідеально макіяжу губ такий пензлик життєво необхідний! Щільний, клиноподібної форми він підходить і для помади, і для блиску, а ще ним можна обводити контур губ, взявши помаду на тон темнішу за основний.

Пензель для підводки

Звісно, стрілки можна намалювати і за допомогою підводки або маркера, але пензлик маневреніший. Тоненьким пензликом зручно не лише промальовувати стрілку необхідної товщини, а й фарбувати проміжки між віями. Це візуально збільшує очі і надає погляду глибини!

Тепер ти знаєш, який пензлик для макіяжу як використовується. І за допомогою пари мазків зможеш легко скоригувати макіяж. Бери з собою пензлі і сяй цілий день!

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