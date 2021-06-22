Місячний календар стрижок на червень 2021 вже є на сайті Нового каналу! Нарешті настало довгоочікуване літо. І хоча дні ще не зовсім теплі, але твоє волосся вже вимагає чогось свіжого. Чому б не спробувати нову довжину або колір? Головне правило – обери сприятливий день для будь-яких маніпуляцій з волоссям. Тоді результат буде неперевершеним! Записуйся в перукарню за місячним календарем стрижок на червень 2021!

Місячний календар на червень 2021: коли стригти волосся

6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23 24 червня 2021 року – чудові дні для стрижки волосся! Місячний календар показує, що в ці дні стрижка точно виправдає всі очікування, тільки зміцнить і оздоровить твоє волосся. Також, стрижка в ці дні додасть тобі сил, енергії, жіночності та сексуальності. Відзначимо, що 7, 14 і 16 числа червня – особливо сприятливі для зміни іміджу.

Місячний календар на червень 2021: коли не варто стригти волосся

2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 20, 27, 28 30 червня 2021 року – в ці дні краще відмовитися від стрижки волосся! Новий образ може вийти зовсім не таким, яким ти собі його уявляла, і навіть більше – може призвести до лупи або ослаблення волосся. Тому в ці числа червня до перукаря краще не йти.

Місячний календар на червень 2021: коли фарбувати волосся

6, 7, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 червня 2021 року – сприятливі дні для фарбування волосся, тому записуйся в салон вже зараз! Вдалим буде навіть найсміливіше фарбування, тому зважся на експерименти! Якщо ти давно хотіла зробити тонування або кольорові пасма – повний вперед! Головне – не перетримай фарбу на волоссі, а краще звернись до фахівця. Фарбування в ці дні додасть життєвої енергії і налаштує на правильний лад в роботі.

Місячний календар на червень 2021: коли не варто фарбувати волосся

2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 20, 27, 28 30 червня 2021 року – в ці дати фарбувати волосся не варто! Місячний календар показує, що отриманий колір може розчарувати, а фарба може триматися зовсім недовго. Якщо хочеш зберегти хороший стан волосся, позитивний настрій і не зіпсувати свій відтінок – краще забудь про фарбування в ці дні.

Фото: istock

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