Які сукні обрати цього літа, щоб виглядати стильно, на що звернути увагу і які кольори, фактури і моделі – на піку популярності? Ми зібрали найактуальніші моделі легких суконь, які підійдуть і для романтичного побачення, і для вечірки біля басейну і для прогулянки містом.

Здається, влітку 2021 світові дизайнери вирішили в своїх колекціях змішати всі тренди, які коли-небудь були популярні. Це і екстремальне міні 90-х, і пишні рукави-ліхтарики 80-х, і рюші з оборками, які так любили на початку нульових, і зухвалий бохо-шик кінця 60-х і фактурну багатошаровість 70-х. Кожен образ – немов модна машина часу, яка через конкретні деталі транслює настрої минулого.

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При цьому в тренді, як і кожне літо, залишаються звірині принти, смужки і горох, і, звичайно ж – всілякі флористичні візерунки. Влітку 2021 у топі – великі квіткові принти і об’ємний рослинний декор, який додає образам вишуканої фактурності: великі квіти, бутони, ягоди, колоски тощо.

Ще один тренд літа 2021 – це, безсумнівно, складочки. Нагадуючи шкільні спідниці, подоли в дрібну складку полюбилися в цьому сезоні практично всім світовим брендам. У поєднанні з лаконічними топами, вони підкреслюють стриманість образу, при цьому додаючи нотку романтичності і грайливості.

Якщо хочеться чогось неординарного, зверніть увагу на актуальні моделі з незвичайними фасонами ліфів: бандажні зав’язки, елементи декору, що підкреслюють бюст, перфорацію або напівпрозорі вставки.

Якщо ж говорити про колір, то влітку 2021 дизайнери дають практично повну свободу вибору. У колекціях можна знайти як лаконічні чорні та білі моделі, так і строкаті сукні з контрастними принтами. В тренді яскравість і соковитість, тому ризикуйте, поєднуйте непоєднуване і побачите, як ваш звичний гардероб заграє яскравими фарбами!

Фото: Vogue.com

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