Дізнайтеся більше про тенденції перманентного макіяжу 2020 року

Мрія багатьох дівчат – чудово виглядати 24/7 у будь-якому стані. Сучасна б’юті-індустрія придумала, як це зробити. Рішення – перманентний макіяж, який можна нанести в салонах краси.

Що таке перманентний макіяж? Це тимчасовий татуаж. Барвники вколюють у шкіру на частки міліметрів і створюють базовий мейк-ап або основу для більш яскравого образу.

Словосполучення «перманентний макіяж» у багатьох дівчат викликає жах і неприємні спогади. Адже кілька років тому в моді були «графітові брови» і яскравий контур губ. Забудьте. Натуральність – головний б’юті-тренд 2020 року. Майстер у салоні краси допоможе вибрати ваш колір і правильно підкреслити контури.

Перманентний макіяж брів

Мікроблейдинг або пудрові брови не втрачають популярності 2020-го. Не поспішайте проріджувати густі брови і малювати точну лінію з крутим вигином. Це вже минуле століття. Підкресліть природну красу, додавши кольору. Ціна якісної роботи стартує від 1700 гривень. Будьте готові витратити до двох годин часу.

Татуаж повік

За годину майстер може набити стрілки і навіть підкреслити нижню повіку. Класичний варіант мейка на всі випадки життя. За допомогою декоративної косметики можна експериментувати з кольором, але вже не витрачати час і нерви на проведення ідеальних ліній. Вартість татуажу нижніх повік стартує від 1000 гривень, стрілки – від 2000.

Перманентний макіяж губ

Красива форма губ завжди приваблює погляд. Професійний майстер не лише красиво підкреслить форму ваших губ контуром, а й візуально додасть об’єму, заповнивши кольором губи. Пам’ятайте, що яскравий татуаж може виглядати вульгарно, і не дозволить вам завжди бути на хвилі б’юті-трендів. Вартість процедури стартує від 1600 гривень.

Експерти акцентують на тому, що перманентний макіяж – це свого роду медична процедура. Тому робити її в кустарних умовах не варто. Зверніть увагу, що не рекомендується робити перманентний макіяж при захворюваннях шкіри і проблемах зі згортанням крові. Після процедур потрібно берегтися від прямих сонячних променів і ультрафіолету.

BB Glow

BB Glow – новий тренд корейської косметології. Це ідеальний тон на тривалий час. Під час цієї процедури у верхні шари епідермісу вводиться не барвник, а спеціальна сироватка, що тонізує і живить шкіру, прибирає висипання, вирівнює колір обличчя і може триматися від півроку до року. Активні компоненти згладжують зморшки і навіть сліди від шрамів. Сироватка складається з вітамінів, гіалуронової кислоти та діоксиду титану, що має колір тонального крему. Фахівці рекомендують пройти кілька процедур з інтервалом у тиждень-два для кращого ефекту. Вартість BB Glow – від 1600 до 7 000 гривень. При наявності алергії або шкірних захворювань процедуру проводити не рекомендують.

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