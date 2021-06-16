Мода 2021: трендові кольори

Кольори 2021 року спокійні і м’які, які просто не зможуть тобі набриднути. Pantone Colors of the Year на 2021 рік – лимонний жовтий і сірий! На такі кольори дивишся і відразу заспокоюєшся. Найголовніше, ще й поєднуються чудово! Якщо тобі хотілося чогось яскравішого, не засмучуйся. Адже модна індустрія завжди дає варіанти. Дивись підбірку трендових кольорів, щоб скоригувати свій гардероб.

Модні кольори року зазвичай представлені двома палітрами – Лондон і Нью-Йорк. Вони формуються на основі відтінків, які модні дизайнери використали в колекціях на Тижнях моди до майбутнього сезону. Кожна з палітр складається з 12 -10 найбільш трендових та 4 класичних нейтральних кольорів.

Для весняних і літніх луків дизайнери пропонують яскраві кольори – насичений помаранчевий, синій, фіолетовий, зелений і, звичайно, кольори року – спокійний сірий і лимонний жовтий. Pantone закликає створити нову класику та проявити індивідуальність.

Палітра модних кольорів весна/літо 2021

Marigold – спілий апельсин,

Cerulean – пастельний лазурний,

Rust – теплий віддінок коричневого,

French Blue – благородний французький синій,

Green Ash – зелений ясен,

Burnt Coral – коралловий,

Mint – свіжий м’ятний,

Amethyst Orchid – колір аметистової орхідеї,

Raspberry Sorbet – “солодкий” малиновий.

В топ нейтральних класичних кольорів увійшли:

Inkwell – почорнілий синій,

Ultimate Gray – спокійний сірий,

Buttercream – брудний білий,

Desert Mist – брудний беж,

Willow – брудний коричнево-зелений.

Pirouette – ніжний рожевий,

Pickled Pepper – брудний трав’яний,

Purple Rose – ліловий,

Orange Ochre – насичений помаранчевий,

Beach Glass – колір блакитної морської волни,

Marigold – золотисто-помаранчевий,

Indigo Bunting – синій індіго

Lava Falls – спекотний червоний,

Illuminating – лимоний жовтий,

Blue Atoll – блакитний морський.

В топ нейтральних класичних кольорів увійшли:

Baby’s Breath – брудний білий,

Macchiato – колір кави з молоком,

Polar Night – насичений чорний,

Ultimate Gray – сірий,

Sphagnum – брудний зелений.

Що ж стосується сезону осінь-зима 2021-2022, то експерти Pantone Color Institute, вважають, що кольори підкреслюють наше прагнення до відтінків, які заохочують самовираження. А також ексцентричність кольору, що дарують безтурботність, радість і надію.

Палітра модних кольорів осінь/зима 2021-2022

Mykonos Blue – синій міконос,

Illuminating – лимонний жовтий,

Leprechaun – зелений ельфійський,

Fuchsia Fedora – яскрава фуксія,

Pale Rosette – романтичний рожевий,

Adobe – теплий земляний,

Fire Whirl – вогняний вихор,

Rhodonite – темно-фіолетовий,

Spring Lake – спокійний блакитний,

Root Beer -теплий коричневий.

В топ нейтральних кольорів увійшли:

Coconut Cream – ніжний кокосовий крем,

Soybean – м’який беж,

Ultimate Gray – спокійний сірий,

Olive Branch – оливковий.

Fashion color trend Report London



Green Bee – соковитий зелений,

Tomato Cream – м’який томатно-коричневий,

Ibiza Blue – неймовірний синій,

Illuminating – лимоний жовтий,

Winery – глибокий винно-червоний,

First Blush – м’який рожевий,

Downtown Brown – глибокий коричневий,

Daylily – жовтий з помаранчевими бліками,

Clear Sky – освіжаючий блакитний,

Red Alert – яскравий червоний.

В топ нейтральних класичних кольорів увійшли:

Perfectly Pale – ніжний білий,

Ultimate Gray – спокійний сірий,

Olive Branch – оливковий,

After Midnight- глибокий чорно-синій.

Як же підібрати стильний образ, враховуючи модні кольори 2021 року? Все просто, не переживай. Вмикай фантазію, експериментуй і надихайся цієї фотопідбіркою:

Фото: Pantone, vogue.com, iStock.com

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