Правильний комплекс вправ для схуднення на вагу золота. Які навантаження допустимі, як правильно виконувати вправи – питання, що турбує багатьох. Фітнес-тренер Анна Бабич розповіла про ефективні вправи для схуднення на всі групи м’язів, які можна робити вдома. Дивись покрокове тренування.

ЖИРнеОК: 5 вправ для домашніх тренувань

Все, що тобі знадобиться для тренування – це резинка і килимок. Жорсткість резинки обирай самостійно, орієнтуючись на свою фізичну підготовку: чим вище жорсткість, тим більше зусиль тобі доведеться докласти.

Вправа для схуднення №1. Присідання з резинкою

Ноги на ширині плечей. Резинку одягни на рівні колін. Присідай, намагаючись колінами максимально розтягнути резинку. Вдихаємо внизу, піднімаємося – видих. Коли піднімаєшся, напружуй сідниці. Ноги в колінах у верхній точці повністю не випрямляй. Працюємо на 25 повторень.

Вправа для схуднення №2. Підйоми верхньої частини корпусу

Працювати будемо на «розгиначі» – прямі м’язи спини. Лягай на килимок, руки вперед, ноги притисни до підлоги. Піднімай – опускай корпус, старайся при цьому пружинити. У нижній точці корпус повністю не розслаблюй. Піднімаємося – видих, опускаємося – вдих. Вправу повторити 20 разів!

Вправа для схуднення №3. Вистрибування з резинкою

Резинку знову одягаємо на рівні колін. Ноги разом або на такій відстані, щоб гумка трималася, але при цьому ти не докладала фізичних зусиль. Вистрибуємо вгору і опускаємося у низький присід. У присіді ноги ставимо широко, намагаючись максимально розтягнути резинку.

Як накачати сідниці? Вправи в домашніх умовах

Стеж за колінами! Коли присідаєш, коліна не виводь за лінію носка, таз відведи максимально назад. Вгорі – видих, внизу – вдих. Намагайся виконувати вправу досить активно. Повторюємо 25 разів!

Вправа для схуднення №4. Віджимання

Якщо твоя фізична підготовка дозволяє, можеш віджиматися з рівних ніг, якщо це занадто складно – то з колін. Прийми вихідне положення: корпус в планочці. Опускай корпус до паралелі з підлогою. Внизу – вдих, вгорі – вихід. Працюємо на 15 повторень.

Вправа для схуднення №5. На прес

Лягай спиною на килимок. Початкове положення: одна нога зігнула в коліні, ступня стоїть на підлозі. Другу ногу підніми, максимально випрямивши. Руки за головою. Провертай корпус в сторону випрямленої ноги, намагаючись максимально відриватися від підлоги. Робимо по 15 проворотів на кожну сторону.

Як бачиш, всі вправи досить прості! Головне – розрахувати власні сили і не перестаратися з навантаженням. Успіхів!

Більше детальне виконання вправ дивись у відео:

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