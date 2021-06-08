Як глибоко очистити шкіру обличчя в домашніх умовах? Ми зібрали найсвіжішу інформацію, і вже готові розказати тобі всю правду про детокс шкіри лиця! А як бонус знайшли для тебе цікавий рецепт домашньої детокс-маски.

Детокс – це методика, спрямована на виведення токсинів та продуктів життєдіяльності клітин, що знаходяться у глибині дерми. Якщо токсичні речовини накопичуються, то згодом з’являються темні кола та набряки під очима, висипання, і, як наслідок – зморшки, зниження пружності та млявість шкіри.

Як зробити бальзам для губ в домашніх умовах: простий рецепт

Провести детоксикацію можливо і вдома. Природній шлях виведення токсинів із організму відбувається через пори. Тому здавна красуні експериментували із масками на травах. У Австралії косметологи використовували близько 60 видів рослин, які вирощували на екологічно чистій землі. Цілющий екстракт наносився на шкіру обличчя як маска, а вже через декілька хвилин на поверхні з’являлися токсини. Після чого обличчя очищали і використовували маску із заспокоюючим та зволожувальним ефектом.

Сучасна косметологія радить обов’язково проводити глибоке детокс-очищення двічі на рік: восени та навесні. Для цього зовсім не обов’язково записуватися до косметичних салонів. Ефективну маску можна приготувати самостійно вдома: це буде дешевше, а ефект ти отримаєш той самий!

Апельсинова маска

3 часточки апельсина

1 столова ложка домашнього сиру

2 чайні ложки меду (якщо у тебе немає алергії на цей продукт)

Змішай всі інгредієнти у мисці та нанеси маску на обличчя на 10-15 хвилин.

Запам’ятай! Маска, в складі якої є фруктова кислота, може залишити опіки на шкірі, якщо її використовувати більше 15 хвилин.

Маска на основі активованого вугілля

1 столова ложка подрібненого активованого вугілля

1 чайна ложка лимонного соку

1 чайна ложка йогурту ( без домішок)

Активоване вугілля глибоко очищує пори, що дає можливість клітинам обличчя дихати. Змішай всі інгредієнти та нанеси тонким шаром на шкіру. Через 20 хвилин змий теплою водою.

Кисломолочна маска для сухого типу шкіри

2 чайні ложки жирного домашнього сиру

2 чайні ложки кефіру

2 чайні ложки меду

Цю маску тримай не більше 15 хвилин, після чого ретельно змий теплою водою. Ти одразу побачиш ефект: шкіра стане гладенькою та сяючою!

Ці маски дієві і справді корисні, але давай-но будемо чесними! Усі процедури, які ми робимо для шкіри нашого обличчя, матимуть результат лише у комплексі зі здоровим харчуванням та здоровим способом життя!

Фото – IStock

Дізнатися більше:

Як почати бігати: 10 порад для правильного настрою

Боб, каре і чолка-«шторки»: Модні стрижки 2020 року