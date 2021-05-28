Як схуднути та втримати вагу – топ-питання багатьох дівчат. Ми допоможемо тобі досягти ідеальної форми без шкоди для здоров’я. Пам’ятай, що потрібно трудитися та не засмучуватися, що зайві кілограми не зникли за один день.

Учасники «Топ-модель по-українськи» поділилися своїми секретами схуднення. Адже вони, як ніхто інший, стежать за вагою і об’ємами тіла. Читай лайфхаки професіоналів і мотай на вус.

1. Позбутися шкідливої ​​їжі і фаст-фуду та забути про переїдання

Ліза Доронько радить їсти маленькими порціями та ігнорувати шкідливу їжу.

– У мене була своя дієта, яку розписав дієтолог. Але закінчилося все тим, що я з неї неправильно вийшла. В один день з’їла сирну піцу, купила купу чіпсів, солодощів, коротше – «зірвала» шлунок. Тепер намагаюся адекватно харчуватися. Найголовніше що? Потрібно їсти маленькими порціями. В основному я їм овочі, фрукти і м’ясо. Повністю відмовилася від вуглеводів, взагалі не їм каші. І не тому, що худну, просто мені так легко і комфортно. Дієти – це все маячня! Просто вживайте правильну їжу, відмовтеся від газованої води, чіпсів і солодкого і займайтеся спортом, бігайте. Це просто елементарно.

2. Влаштовувати напівголодні дні і працювати над проблемними частинами тіла

Настя Руда робить додаткові процедури, щоб удосконалити тіло.

– Я не їм усе підряд, влаштовую напівголодні дні. І покращую якість тіла: роблю обгортання, пресотерапію, масажі, так як схильна до «важких» ніг. Плюс це корисно для організму: виводиться зайва вода і тіло приходить в тонус.

3. Багато ходити

Юлія Біньковська втрачає вагу, коли багато рухається.

– Найважливіше – дуже багато ходити. Влітку я можу гуляти з самого ранку і до вечора. При цому лише на годинку перепочивши у кафе. А якщо ще прес підкачати і в планці постояти, то взагалі шикарно.

4. Солодке – в бан.

Мальвіна Чуклов їсть мало і рідко, хоча знає, що це шкідливо для організму. І додатково обмежує солодке.

– У мене харчування інтуїтивне. Обмежень собі не ставлю, але їм мало і рідко. Знаю, що це погано, але так виходить само собою. І, звичайно, роблю вдома вправи.

5. Виключи молочку і не їж після 19:00

Катя Свинарчук не тільки худла, а й працювала над шкірою. Дівчина відмовилася від м’яса, молочки і вечері після 7 вечора.

– У мене були страшні проблеми зі шкірою. Я не виходила з дому. Перестала вживати молоко, і все пройшло. Зараз я іноді їм сир – «Моцареллу», «Брі», «Філадельфію». Молоко не п’ю взагалі і не їм м’яса. А ось риба обов’язкова: червона риба, тунець, форель. Додаю в меню крупи, сухофрукти, горіхи, каші. Ось мій раціон. Дієти – абсолютно марна річ. Це все не діє! Усе повертається. І найважливіше в моєму харчуванні – не їм після 19.00. Тоді вранці прокидаєшся з пласким животиком.

Прислухайся до моделей, адже зовнішність – це їх козир. Всі звернули увагу на харчування та спорт. Тож підбери свій ідеальний спосіб схуднення. Час до літа ще є.

Фото – @___rudi_____

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