Який модний манікюр зробити цього літа? Які кольори та візерунки будуть в тренді? Спеціально для тебе ми зібрали фотопідбірку цікавих ідей літнього нейл дизайну 2021. Роздивляйся, надихайся та створюй щось своє!

Тренди цього року досить різноманітні. Актуальними будуть пастельні відтінки, смужки, квіткові, анімалістичні та фруктово-ягідні візерунки, а також цяточки. Особливу увагу приділяють манікюру із вкрапленням неону та індивідуальним тематичним наклейкам чи малюнкам.

Незмінним залишається те, що головна ідея моди – відобразити індивідуальність та настрій. Що тобі хочеться саме зараз? Яка ти сьогодні? Гортай ідеї літнього манікюру в фото прямо зараз і обирай те, що відкликається: