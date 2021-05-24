Оксана Караванська презентувала новий бренд

Українська дизайнерка створила бренд Misstitchic та випустила колекцію Existential Fashion Error. Нові образи створені в колаборації із текстильним дизайнером Ксенією Уманською, випускницею London College of Fashion.

Днями відбулася презентація нової колекції Оксани Караванської. Показ мав назву Existential Fashion Error та був створений як соціальний проект на підтримку Благодійного фонду «КРАН» та його доброчинної ініціативи «Будь потужною на 300W(omen)».

Основна ціль фешн-події – залучення нових партнерів до придбання роботизованого комплексу для відновлення ходьби тяжкотравмованих бійців GЕ-O System Evolution, вартість комплекту – 288 000 євро (виробник – Reha Technology, Швейцарія). А також підтримання ініціативи «Будь потужною на 300W(omen)»: акцент у суспільстві не на покупку інвалідних візків, а на реабілітації постраждалих.

– Це моє бачення трендового, але часто надуманого та ілюзорного поняття Sustainable-фешн, – розповіла Оксана Караванська. – Живемо у часи, коли інтровертність світу і людини в ньому досягли свого піку. Але наскільки етичною можна вважати моду у стосунку до навмисної модифікації тіла людини?

Гостями показу були колишній міністр фінансів України Ігор Уманський, народні депутати Олена Копанчук і Михайло Цимбалюк, колишній міністр культури Євген Нищук, народна артистка України Людмила Смородіна, телеведучі Катя Осадча, Ольга Фреймут з донькою Златою, Ігор Кондратюк, Світлана Вольнова, Ольга Грицик, співачка Анжеліка Рудницька, засновник Ukrainian Fashion Week Володимир Нечипорук та інші. Ведуча показу – Соломія Вітвіцька.

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