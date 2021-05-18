Мода 2021: тренди сезону весна-літо

Новий сезон, а, значить, і нові модні тенденції. Карантин трохи відтермінував модні покази, але це не завадило дизайнерам представити свої колекції і визначити, що ж носити модникам навесні і влітку 2021 року. Погортавши фотографії з модних показів світових подіумів, Новий канал розібрався в трендах цього сезону і вже готовий поділитися з тобою модою 2021 на весну-літо. Лови топ-12 трендів модного сезону весна-літо 2021.

Широкі брюки

Брюки-кльош і брюки-палаццо увійшли в тренд ще минулого року, тому в цьому сезоні вони лише зміцнюють свої позиції навесні-влітку 2021. Культові бренди представили безліч варіацій широких штанів. Наприклад, Chloe показали джинси-банани з защипами, Louis Vuitton віддали перевагу легкій невагомій тканині, а Balenciaga зробили штани на гумці.

Монохром

Монохромний образ завжди і всюди залишається в тренді. Яскравим прикладом цього є тотал блек і тотал вайт, які так полюбилися модникам останніми роками. Адже дехто не любить заморочуватися і довго підбирати колірну гамму гардеробу. У сезону весна-літо 2021 свої монохромні луки представили Prada, де в головній ролі виступив атлас, Jil Sander, які зробили ставку на ультрапопулярні пастельні відтінки, а також Salvatore Ferragamo.

Худі

Спортивний одяг упевнено увійшов у наше життя вже давно, а карантин лише зміцнив його статус. Тому навіть модні дизайнери не змогли обійтися без худі і світшотів у своїх колекціях весни-літа 2021. Різні варіації худі і світшоти представили Givenchy, які прикрасили тканину кристалами, а також Celine, які зробили ставку на образи молоді нового покоління. Більшість же робить ставку на ненав’язливість, тому вибирає монокольорові худі, а для любителів виділитися підійдуть варіанти з написами.

Об’ємні рукави

Об’ємні рукави також стали помітним подіумним трендом майбутнього модного сезону. Сукні з бавовни, шовку, поліестеру та атласу, представлені брендами, об’єднував саме цей декоративний елемент, здатний надати образу не лише красиву архітектуру, а й правильний настрій. Радимо звернути увагу на колекції Loewe, Alexander McQueen і Versace.

Комір

Коміри повертаються в моду! Так, вони знову будуть у тренді сезону весна-літо 2021. Їх можна побачити у колекціях Gucci і Patou. А Ентоні Ваккарелла сфокусувався на м’яких і чистих лініях, натхнених вікторіанською епохою.

Бра

Мода 2021 весна-літо не обійшлася і без бралетів, які повернулися на модні подіуми. Всі готуються до спекотного літа, можливості круто потусити і показати свої спортивні фігури. Не встояли перед бралетами в цьому сезоні найрізноманітніші бренди, зокрема Versace, Dior, No.21.

Ефект доміно або шахів

Поєднання контрастного чорного і білого – новий маст у сезоні весна-літо 2021. Ці чисті кольори, без гри відтінків, можна виконати в ефекті доміно або шахів. Тим, кому близький такий підхід, радимо звернути увагу на останні колекції Dolce & Gabbana, GUDU, Gabriela Hearst, Loewe.

Кольоровий денім

Усі знають, що моди циклічна, тому не дивно, що в моду 2021 сезону весна-літо повертається кольоровий денім з 80-х. У своїх колекціях кольорові джинси, про які всі мріяли в підлітковому віці, показали Chanel – у цукерково-рожевому кольорі і кольорі синій електрік, Isabel Marant – джинсові комбінезони яскравих відтінків, а Alberta Ferretti відзначилися приглушеними пастельними кольорами.

Маскулінні сорочки

Хочеш почуватися більш впевнено, розкуто і сексуально? Тоді тренд на маскулінні сорочки був створений саме для тебе. У колекціях весна-літо 2021 дизайнери представили чоловічі сорочки для жінок. Головна їх перевага – вони поєднуються практично з будь-яким елементом гардеробу. Valentino пропонують надягати величезну сорочку в рожевому відтінку зі шкіряними шортами і балетками, а Schiaparelli обирають білосніжну подовжену модель у парі з широкими брюками і строгою сумкою.

Сукні з квітковим принтом

Звісно ж, весна і літо 2021 не обійдуться без суконь з квітковим принтом. Хоча б одна просто обов’язково має бути у твоєму гардеробі. Флористичний орнамент може бути будь-яким – від великих бутонів до дрібного польового розсипу. Подивися на варіанти від Valentino з напівпрозорими квітковими принтами, Jason Wu з польовим візерунком і Carolina Herrera з червоними бутонами тюльпанів.

Міні-спідниці

Найгучнішим трендом сезону весна-літо 2021 визнані ультракороткі сукні та спідниці. Міні знову повернулося в моду після всіх міді та максі. Ставку на базові кольори і незвичайні декоративні елементи зробили Jacquemus, David Koma та Miu Miu. Також не забувай про джинсові міні! Кращим тандемом для них, за версією Celine, стане однотонний худі та твідовий жакет із великими ґудзиками.

Cумки-косметички

Ну, і як же без аксесуарів? Цього сезону в моді будуть сумки із застібкою-блискавкою за формою виробу, що нагадують дорожні косметички. Навесні-влітку 2021 модні бренди запропонували повсякденні варіанти косметичок. Christian Dior – сумку-косметичку Dior Travel із м’якої шкіри ягняти. А в колекції Coach знайшлося місце функціональним сумкам на блискавці, які були оснащені додатковими кишенями за формою виробу для зручного зберігання дрібних предметів. Схожий дизайн сумки представили і в Dolce&Gabbanа, але вона без замка.

Фото: vogue.com

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