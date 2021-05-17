Ukrainian Fashion Week оголошує формат і дати нового сезону

Відмінна новина для всіх тих, хто стежить за модою! Український Тиждень моди пройде цієї осені за традицією в Мистецькому Арсеналі з 2 по 5 вересня

Ukrainian Fashion Week вже втретє пройде під гаслом позасезонності. Пріоритетними напрямками Тижня моди залишаються підтримка молодих дизайнерів, сталий розвиток моди та кроссекторальність. Гібридний формат UFW передбачає інклюзивність для всіх, хто цікавиться українською модною індустрією завдяки відкритому онлайн-доступу до показів. Професійна спільнота ж зможе відвідати Тиждень моди та ознайомитись із колекціями дизайнерів офлайн, дотримуючись карантинних обмежень.

Трансляція усіх показів та подій буде доступна на fashionweek.ua і на майданчиках партнерів.

З нетерпінням чекаємо на повний анонс Тижня моди від організаторів і сподіваємося восени 2021 побачити в Мистецькому Арсеналі ще більше крутих fashion shows, майстер-класів та модних презентацій!

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