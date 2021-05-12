Мода 2021: які светри у тренді

Модні светри – must have 2021. Який варіант обрати для трендового луку: приталений, оверсайз, з горловиною, з вирізом? Ми зібрали для тебе наймодніші варіанти. Обирай!

На піку популярності – об’ємні плетені светри. Велике плетиво з мережками – ось ідеальний варіант для прохолодної погоди. Такий светр виглядатиме виграшно зі скінні, лосинами, спідницею-олівцем та будь-яким іншим вузьким низом. Надати силуетові жіночності допоможуть вишукані ботильйони на підборі або човники.

Важливою деталлю, на яку варто звернути увагу, цієї осені – горловина. Дедалі частіше дизайнери доповнюють светри високими горловинами, як у ґольфів, котрі надійно захищають шию від холодного вітру.

Якщо ти віддаєш перевагу моделям без горловини, поповни свій гардероб светром із круглим або V-подібним вирізом. Доповни його об’ємним кулоном на довгому ланцюжку. Такі светри гармоніюють з джинсами-бойфрендами, mom jeans та вузькими моделями штанів.

Довгий рукав – невід’ємна деталь модного светра. Рукава можуть бути як вузькими – по руці, так і вільними. Актуально також призібрати їх у «гармошку».

Якщо класичні моделі тобі здаються надто нудними, зверни увагу на варіанти з відкритими плечима. Це може бути як круглий отвір, так і широка горловина, яку можна спустити, оголивши одне плече. Виглядає зухвало і, водночас, надає образові тендітності та грайливості.

Популярні також светри з декором. Великі намистини, металеві елементи, вишивка – всі ці елементи надають одягу особливого шарму.

Ще одна можливість бути в тренді, але не одягати класичний светр – це придбати плетену сукню. Довгу, практично до кісточок, котру можна носити як із черевичками на підборах, так і з кросівками й «тімберами». Це універсальний варіант, «на всі випадки життя»!

Якщо ти сумуєш за літніми кроп-топами, зупини свій вибір на моделях міні-светрів, яких нині безліч! Із різноманітними орнаментами, з довгими або короткими рукавами, з вишивкою чи намистинками, головне, аби тобі до вподоби. Носити їх можна як із білизною, так і поверх довгої майки чи футболки.

І ще одне! Не виходить із моди і спорт-шик, а отже «спортивні» светри вже котрий сезон залишаються популярними. Обирай модель зі смужками, які нагадуватимуть тобі про старі фотокартки твоїх батьків, і ти ґарантовано влучиш у тренд. Поєднуй їх із кедами, кросівками та іншим взуттям без підборів.

фото: Vogue.com

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