Місячний календар стрижок на травень 2021 вже є на сайті Нового каналу! Ми пережили травневі свята, а значить, твоє волосся потребує змін! Нарешті настали теплі деньки, тому можна наважитися на експерименти з довжиною та кольором волосся. Головне правило – обери сприятливий день для будь-яких маніпуляцій з волоссям. Тоді результат буде неперевершеним! Записуйся до перукарні за місячним календарем стрижок на травень 2021!

Місячний календар на травень 2021: коли стригти волосся

1, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 29 травня 2021 року – сприятливі дні для стрижки волосся! Місячний календар стрижок на травень 2021 показує, що змінювати довжину волосся краще у другій половині місяця. Тому потерпи та дочекайся потрібного дня, щоб відвідати свого майстрі. Можеш підрівняти кінчики, зробити каре або навіть піксі. Стрижка у ці дні додасть упевненості, сексуальності та відвертості твоєму образу, а також пришвидшить приплив позитивної енергії.

Місячний календар на травень 2021: коли не варто стригти волосся

2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 травня 2021 року – несприятливі дні для стрижки волосся! Згідно з місячним календарем стрижок на травень 2021, у ці дні краще забути про стрижку. Особливо це стосується кучерявого волосся. Ти ж не хочеш, щоб твої локони погано вкладалися та виглядали недбало. Стрижка у ці дні може пошкодити волосся, сповільнити їх ріст та призупинити кар’єрний успіх.

Місячний календар на травень 2021: коли фарбувати волосся

1, 3, 4, 18, 21, 31 травня 2021 року – сприятливі дні для фарбування! У травні 2021 року дуже мало дат для вдалого фарбування волосся, тому записуйся у салон вже зараз! Вдало пройде навіть найсміливіше фарбування, тому наважся на експерименти! Давно хотіла зробити кольорові пасма – вперед! Головне – дотримуйся правильної технології фарбування та не перетримуй фарбу на волосі. Фарбування у ці дні додасть життєвої енергії та налаштує на правильний лад у роботі.

Місячний календар на травень 2021: коли не варто фарбувати волосся

2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 26 квітня 2021 року – несприятливі дні для фарбування волосся! У ці дати не рекомендується навіть зафарбовувати сивину або корені, які відросли за час карантину. Фарба може погано вплинути на стан волосся, особливо у блондинок. Якщо хочеш зберегти хороший стан волосся, краще забудь про фарбування у ці дні.

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