Манікюр 2021: тренди та ідеї на весь рік

Досить страждати, ми точно знаємо, які кольори, форми та дизайни будуть трендовими в манікюрі 2021. Давай розбиратися разом!

Манікюр 2021: Модні відтінки за версією Pantone

Інститут кольору Pantone визначився з модними відтінками на сезон весна-літо 2021 рік. Палітра складається з золотисто-оранжевого Marigold, небесного Cerulean, коричневого Rust, сонячно-жовтого Illuminating, глибоко-синього French Blue, зеленого Green Ash, коралового Burnt Coral та інших яскравих кольорів. Мовляв, за час пандемії люди втомилися та хочуть більше яскравих відтінків.

– Пропонуючи ряд відтінків, що ілюструють природу, кольори для весни-літа 2021 року підкреслюють наше прагнення до гнучкості кольору. Ці відтінки наповнені справжньою автентичністю, яка набуває дедалі більшого значення, поєднують комфорт і спокій з енергією, яка надихає й піднімає настрій, – розповіла виконавчий директор Pantone Леатріс Ейсман.

Орієнтуючись на Pantone весна-літо 2021 можна підібрати і свій колір манікюру.

Манікюр 2021: Модна форма нігтів

Звичайно, що довжину та форму нігтів краще обирати індивідуально, орієнтуючись на особисті вподобання та зручність. Але щороку з’являються форми нігтів, які є трендовими. Так, модним манікюром 2021 року вважають мигдалеподібну форму та скошений квадрат. Перша підійде тим, хто дотримується більш класичного та елегантного образу. Але якщо поекспериментувати з довжиною, то можна перетворитися і на Карді Бі. Більш сміливі модниці можуть спробувати форму скошеного квадрату, яку також називають lipstick nails. Він з’явився в нейл-індустрії ще рік тому, але популярності почав набирати лише зараз. А все тому, що західні дизайнери використовували форму скошеного квадрата для манікюру своїх моделей на показах.

Манікюр 2021: Модний дизайн нігтів

У манікюрі дівчата діляться на два типи: без дизайну та «треба щось намалювати чи наклеїти». Трендовими дизайнами манікюру 2021 стануть абстрактний розпис з акварельних мазків, геометричні візерунки і мікс стилів. Нюд та матове покриття завжди будуть залишатися актуальними. Серед популярних дизайнів, які мають стати трендовими у 2021 році, – горошок, прозорий френч, «желейні нігті» та рожевий кварц.

Обирай власні колір, форму та дизайн і записуйся до свого майстра манікюру! Новорічний запис відкривають дуже рано, а входити у новий рік потрібно стильно.

Фото: iStock

Читай також:

Як зробити обрізний манікюр в домашніх умовах