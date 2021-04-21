Для багатьох спорт став способом життя. Люди регулярно ходять у тренажерні зали, стежать за своїм харчуванням, бігають і беруть участь у змаганнях. І якщо ви ще тільки думаєте про те, щоб почати займатися спортом, спробуйте кілька простих вправ удома. Радить співзасновниця і головний тренер спортхаба ЕБШ Юлія Шум.

№1. Альпініст (Mountain Climbers)

Незамінний для позбавлення від зайвої ваги, при його виконанні підвищується пульс і спалюються калорії. Сприяє зміцненню м’язів живота, ніг та рук, тримає їх у тонусі. Ця кардіо-вправа успішно заміняє популярну планку.

№2. Човник із зведенням лопаток, або «Супермен»

Вправа належить до категорії «статичних», які важливі для формування естетичного статури і силуету. При її виконанні задіюються і зміцнюються спинні та черевні м’язи. Зміцнює м’язовий корсет, формує красиву поставу і допомагає якісно пропрацювати м’язи преса.

№3. Берпі

Ця вправа обов’язково має бути в програмі тренувань. Особливо якщо мета – скинути зайву вагу і продовжувати тримати себе у формі. «Берпі» розвиває силу, витривалість і сприяє покращенню координації.

При тренуванні задіюються всі групи м’язів, особливо – прес, плечі та сідниці.

№4. Випади в стрибку

Це функціональна вправа, яка буде незамінною в кардіо-тренуваннях. Випади сприяють підвищенню сили і витривалості м’язів ніг. Вправу слід виконувати безперервно, і навіть у проміжках продовжувати пружинити, таким чином додаючи навантаження на нижню частину тіла.

№5. Jumping Jack

Це стрибки з одночасним розведенням рук і ніг. Jumping Jack дуже часто використовують у програмах кардіо, розминках і тренуваннях з підвищеною інтенсивністю. Основне навантаження при виконанні вправи йде на стегна, живіт та литки.

Усі вправи не потребують використання тренажерів або додаткового обладнання. Вони відмінно підійдуть для щоденних тренувань і розминок у домашніх умовах або на свіжому повітрі. Комплекс цих вправ допоможе одночасно прокачати витривалість, силу і сформувати підтягнутий силует. Тож користуйтеся на здоров’я!

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