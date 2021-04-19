Основні модні тренди 2021 року – це усвідомлене споживання та індивідуальність. У сучасному світі ці поняття несуть у собі величезне значення, адже відображають не тільки внутрішні зміни, а й світові глобальні тренди екологічного споживання. Топові прикраси в 2021 році – це ланцюги, асиметричні та моно сережки й прикраси із перлів. Варіанти, які пропонують використовувати дизайнери, дуже різноманітні. Давайте подивимося, що пропонують модні будинки.

Мода 2021: які прикраси будуть у тренді?

Сережки

Щоб виглядати стильно в рік Білого Металевого Бика потрібно лише крапелька фантазії, адже дизайнери пропонують багато варіантів. У 2021 рік переходить тренд на моно -, асиметричні сережки і кафи. І додається тренд на сережки з фірмовими логотипами. Для особливих випадків дизайнери пропонують звернути увагу на шандельери – подовжені масивні сережки, часто з великою кількістю деталей. Пам’ятай, що ці різновиди сережок притягують до себе підвищену увагу. Будь обережна при стайлингу образу, щоб не перестаратися.

Ланцюги

Ланцюги в різноманітних варіантах не втрачають актуальності. Вони можуть бути масивними або тонкими, короткими або довгими. Чокер з ланцюгів рекомендується носити під коміром сорочки. Якщо вам більше до душі довгі ланцюги (роуп) – міксуйте їх між собою. У моду повертаються підвіски. На ваш смак ви можете додавати від одного до декількох елементів, щоб зробити образ більш цікавим.

Перли

Від перлів всі божеволіли в минулому році. В 2021 їх стане ще більше. Довгі нитки з перлів, сережки з цього матеріалу, навіть топи, створені з перлів … Подивіться, які цікаві варіанти пропонують дизайнери.

Впевнені, що ви знайшли свій улюблений варіант прикрас і вже продумали кілька стильних образів для різних подій. Не бійтеся експериментувати!

Фото – iStock.com.

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