Кажуть, що весна – це вдалий час для хороших змін. А тому якщо ти давно задумувалася щодо нової стрижки, настав час втілити мрію в реальність. Зараз ми розповімо, які жіночі стрижки краще вибрати навесні 2021 року, а ти вже сама обереш найкращий для себе варіант! Якщо зберешся до перукаря, краще змоделюй стрижку у спеціальній програмі або приміряй перуку, щоб потім не жалкувати про втрачені сантиметри. Модні стрижки весни 2021 до твоєї уваги!

Жіночі стрижки на довге волосся 2021

Драбинка

Стрижка-драбинка, або каскад, найбільше пасує дівчатам з кучерявим або хвилястим волоссям. Адже волосся у такій зачісці нагадує грона винограду. Драбинка підійде дівчатам з будь-якою формою обличчя, адже дозволяє його скорегувати. Але таку зачіску не варто робити володаркам тонкого та рідкого волосся, бо через прорідження пасм на кожному з етапів є ризик залишитися майже без довжини.

Стрижки з чубчиком

Чубчик – це сміливе рішення у стрижці. Адже він потребує особливого догляду та оновлення частіше, ніж вся стрижка. Чубчик може бути довгим, коротким чи косим, але в будь-якому разі він візуально зменшує лоб.

Стрижка з «чубчиком-шторкою»

Жіночі стрижки з модною чубчиком під назвою «шторка» є трендом останніх кількох років. Зазвичай таку чубок носять, розділивши на дві частини прямим проділом. Можна також злегка підкрутити пасма.

Лисячий хвіст

Це хороша стрижка для володарок товстого та густого волосся, які хочуть його трішки полегшити. У цій стрижці пасма вистригаються у формі літери V. Це дозволяє візуально прибрати зайву довжина на передніх пасмах та привідкрити груди.

4 хвостика

Ця стрижка нагадує драбинку, але виконується за іншим принципом. Все волосся поділяються на 4 рівних хвостика – справа, зліва, спереду і ззаду. Хвости підстригають по одній довжині або роблять перепад. За рахунок такої технології пасма спереду виглядають значно коротше.

Стрижки з рівним зрізом

Хочеш показати густоту та здоров’я свого довгого волосся? Тоді обирай класику – рівний зріз! Він завжди виглядає безпрограшно, особливо на однотонному волоссі.

Жіночі стрижки для середнього волосся 2021

Класичне каре

Кажуть, що після розставання перше, що робить дівчина, – це каре. Як би там не було, але каре довжиною трохи нижче підборіддя, але вище плечей – це невмируща класика. Особливо каре личить дівчатам з темним волоссям. Проте якщо ти думаєш, що, зробивши таку стрижку, позбудешся щоденних укладок, то доведеться тебе розчарувати. Каре потребує ретельного догляду та щоденного вкладання.

Коротке каре

Коротке каре вище підборіддя рекомендують робити дівчатам з будь-якою формою обличчя, окрім круглої. Оскільки лінія зрізу проходить рівно біля кругленьких щічок, уся увага буде фокусуватися на них, і вони здаватимуться ще більшими.

3. Градуйоване каре

Найкращим прикладом градуйованого каре слугує популярна зачіска 90-х, яку носила Дженніфер Еністон у серіалі «Друзі». Сама акторка неодноразово розповідала, що ненавиділа цю стрижку, і стилісти просто зіпсували її волосся, але багато прихильниць серіалу відтворювали фірмове градуйоване каре Рейчел Грін

4. Стрижка до ключиць або clavi cut

Набридло каре? Тоді саме час відростити волосся сlavi cut, тобто «стрижка до ключиць». Фактично це те ж саме каре, але вдвічі довше за класичне.

5. Рапсодія

Таку стрижку теж носила Рейчел Грін у серіалі «Друзі». «Рапсодія» передбачає укорочені пасма біля самого обличчя, які плавно переходять в основну довжину волосся, утворюючи овал позаду.

6. Клеопатра

Стрижка, названа на честь правительки Єгипту, характерна чубчиком, який додається до класичного каре. Зазвичай «Клеопатра» виконується на чорному густому волоссі.

7. Сессун

Таку стрижку з 70-х можна було побачити на експертці проєкту «Супер Топ-модель по-українськи» Соні Плакдюк. Сессун передбачає чубчик і плавну лінію переходу до основної довжини, утворюючи щось схоже на шапку чи німб.

Короткі жіночі стрижки 2021

Шапочка

Через чубчик ця стрижка нагадує Сесун, але значно коротша.

Гарсон

Жіноча стрижка гарсон виконується методом градуювання – пасма накладаються одне на одне. У нижній частині гарсон короткий, а на маківці – об’ємний.

Маллет

Маллет – універсальна стрижка для чоловіків і жінок родом з 80-х. Суть стрижки маллет у тому, що вона укорочена спереду і подовжена ззаду.

Горщик

У дитинстві ходив жарт, що усіх хлопчиків стригли під горщик, щоб було рівно. Але хто ж міг подумати, що ця стрижка буде модною, та ще й не лише серед чоловіків, але й серед жінок. «Горщик» – це рівний чубчик, відкрита шия і пишна шапка волосся зверху.

Томбо

Досить довго ця стрижка була візитною карткою співачки Pink. Вона характеризується відкритим потилицею і скронями, а також подовженим асиметричним чубчиком.

Піксі

Стрижка піксі свого часу наробила багато галасу, коли її вперше зробила співачка Майлі Сайрус. Її скандальний кліп Wrecking Ball знову повернув цю стрижку «на ринок». Піксі підійде дівчатам з овальним лицем та вираженими вилицями. Стрижка має безліч варіантів укладання, а тому кожного дня ти можеш бути різною.

7. Ірокез

Раніше ірокез асоціювався з неформалами та роком. Ця стрижка досі залишається досить сміливим рішенням, яке можна круто обіграти. Ірокез дозволяє візуально витягнути форму обличчя і надати образу характер.

8. Їжачок

Саме таку стрижку носила головна героїня фільму «Солдат Джейн». Але їжачок підходить не лише військовим чоловікам, а й дівчатам на щодень.

9. Напівбокс

Напівбокс – ще один різновид жіночої стрижки, запозиченої у чоловіків. Ця зачіска відрізняється укороченими скронями і потилицею, подовженою верхівкою і чубчиком.

10. Канадка

Акторка Крістен Стюарт любить експериментувати зі своїм образом. Колись вона теж носила стрижку канадка. Раніше її дуже полюбляли хлопці, і всі як один відрощували довге волосся, щоб потім збрити скроні та об’ємно зачесати широке пасмо догори.

Фото: IStock, Getty Images

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