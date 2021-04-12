Які сумки в моді в 2021 році? Ми готові розкласти по поличках усі модні тренди! Читай матеріал, та обери свій ТОП-8! Адже модна сумка в шафі дівчини – це мастхев!

Крупні ланцюги

Ланцюги стали акцентом для багатьох аксесуарів цього року. Виключенням не стали і сумки різних форм та кольорів. У порівнянні з минулими роками, ланцюги на сумках стали більшими та грубішими та привертають до себе основну увагу. Крупні ланцюги на сумці можуть бути просто аксесуаром або заміняти ручки. JW Anderson прикрасили невеликі аксесуари великими золотими ланками, Dries Van Noten представили моделі з ручкою-ланцюгом, а Tory Burch повісили на сумку ефектний ланцюг, який за бажання можна зняти.

Сучасні ридикюлі

Вінтажні сумки залишаються популярними цього року, але з додаванням сучасних матеріалів та елементів. У 2021 році на подіумі дизайнери показали осучаснені об’ємні ридикюлі зі шкіри та оксамиту. Наприклад, різні варіанти ридикюлів можна побачити у колекціях Lanvin, Chanel та Miu Miu.

Елегантні тоути

Сумки-тоут залишаються основою ділового стилю, який не втрачає своєї актуальності з часом. Якщо ти часто носиш костюми для важливих зустрічей, твій образ ідеально доповнить сумка-тоут. Такі можна знайти у колекціях модних дизайнерів: Christian Dior продемонстрували елегантний тоут коричневого відтінку з тонкими ручками і вінтажною застібкою, Dolce & Gabbana зробили ставку на лаконічну чорну модель, прикрашену золотим знімним ланцюгом, а Fendi запропонували сумку-тоут з вовняним покриттям, як у верхнього одягу.

Об’ємні клатчі

Усі звикли, що клатч – це маленька дамська сумочка, з якою зазвичай з’являються на вечірніх івентах. Але дизайнери переосмислили використання цього аксесуару. Тепер він став більш практичним. Адже сучасні дівчат носять з собою багато речей. Bottega Veneta представила культовий клатч-хмару та нову модель з фірмовим плетінням, а Loewe випустили клатч зі шкіри в землистих відтінках.

Геометрія

Хочеш урізноманітнити свій гардероб оригінальними аксесуарами? Тоді обирай сумки різних геометричних форм – круглі, циліндричні, трикутні, квадратні. Такі аксесуари чудово підійдуть сміливим дівчатам, які можуть дозволити собі невеличку провокацію. Oscar de la Renta зізналися в любові до футуристичної сумки-кулі, Coach показали трикутні моделі, а Roksanda – сумку кубічної форми з ручкою у формі петлі. Не обійшлося і без сумки у формі сердечка від Vivienne Westwood.

Сумки-хобо

Кажуть, що цього року мода 2000-х сміливо вривається у наше життя. Те ж і з сумками, а конкретно – з універсальною сумкою-хобо. Ця модель вирізняється формою півмісяця, короткою ручкою, яка найчастіше є продовженням сумки, місткістю та м’якою тканиною. У Bottega Veneta є багатий колірний ряд моделей сумок-хобо, а Brandon Maxwell показали замшеві мінімалістичні хобо з металевою застібкою.

Гіперболізовані шопери

І знову про практичність та місткість. Що більше, то краще – дивіз сумок на 2021 рік. І так немаленькі оригінально шопери стають просто гігантськими на показах модних дизайнерів. У колекції Chloe можна знайти об’ємну модель з плетеними ручками, у Proenza Schouler — аксесуар, що нагадує дуту куртку, а у Jil Sander — мінімалістичний величезний шопер карамельного відтінку.

В’язані сітки

Легкість і така собі екологічність відображена у плетених та в’язаних сумках, які будуть особливо популярними цього року. Окремої уваги заслуговують моделі, подібні до риболовних сіток. Такі сумки можна побачити в багатьох колекціях: у Rebecca Taylor – з довгими торочками, у Rosetta Getty – з білосніжної сітки зі щільних джгутів, а в Anna Sui – з різнокольорового плетення.

Фото: Vogue.com

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