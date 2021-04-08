Як зробити скраб від целюліту самостійно? Не повіриш, але всі інгредієнти уже є у тебе вдома. Записуй рецепт прямо зараз.

Скраб із кавової гущі можна сміливо називати чарівним, так як його позитивний вплив на шкіру просто величезний. Кофеїн розширює судини, покращує кровообіг як у шкірі, так і в підшкірному шарі. Внаслідок цього прискорюються процеси обміну, швидше розщеплюються жири. Він також виводить із клітин зайву рідину, і у результаті шкіра стає більш пружною і гладенькою, а паралельно (ось воно, найголовніше!) зменшуються об’єми тіла, і знижується вага!

І як бонус, природні антиоксиданти, що містяться у каві, омолоджують шкіру і підтримують її красу.

Томатна маска для обличчя

Тепер, коли ти зрозуміла, що більше не будеш викидати кавову гущу, час записати кілька найдієвіших рецептів скрабів з кави.

Кава + вівсяні пластівці

1 ч.л. кавової гущі змішай з 1 ст.л. перемелених вівсяних пластівців, і додай 1 ч.л. сметани, домашнього йогурту або вершків. Скраб нанеси на шкіру, і масажними рухами розподіли по тілу. Через 2-3 хвилини змий прохолодною водою.

Дуже важливо, щоб гуща була з натуральної кави без цукру і молока.

Кава + гель для душу

Для схуднення краще всього використовувати скраб із кавової гущі і твого звичайного гелю для душу. Змішай компоненти у невеликій чашці, нанеси на проблемні місця і ретельно розітри. Для посилення ефекту використовуй масажну мочалку.

І пам’ятай: стегна розтираються з низу до верху, живіт – круговими рухами, а руки – від зап’ястя до плеча.

Кава + мед

Цей скраб володіє антицелюлітний і тонізуючими властивостями. Змішай каву і мед в пропорції 1: 2, нанеси на шкіру і масажуй протягом 5-10 хвилин, а потім змий теплою водою.

Посилити ефект після такого пілінгу допоможе гаряча ванна з різними ефірними маслами.

І ще одне! Після скрабування, щоб не пересушити шкіру, обов’язково нанеси зволожуючий крем.

Фото: IStock