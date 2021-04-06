«Історії, які ми носимо»: що треба знати про новий серіал Netflix про одяг

Що про тебе може розповісти твій гардероб? Насправді, майже все! Такий концепт пропонує Netflix у своєму новому восьмисерійному проекті «Історії, які ми носимо», який вийшов на стрімінгу 1 квітня.

За основу серіалу взято однойменний бестселер Worn Stories письменниці Емілі Співак. За допомогою неї вона прагнула показати, як одяг може бути наповнена змістом або враженнями. Тому Netflix вирішив екранізувати її ідею.

«У всіх нас є щось, що ми зберігаємо в глибині шафи. Я виявила, що люди ніколи не можуть сформулювати, чому вони просто не можуть позбутися цієї речі. Якщо я їх запитую, їх буквально прориває», – розповіла Співак в інтерв’ю американському Vogue.

Серіал познайомить вас з різними героями музиканти, політики, актори, люди публічні і не дуже. Усі вони покажуть, який одяг носять, що він для них означає та чому є таким важливим.

«Шафа – це архів спогадів і переживань. Коли з нами відбувається щось несподіване або важливе в той час, коли ми носимо особливий одяг, це раптово набуває набагато більшого значення. Одяг недовговічний. Я сподіваюся відобразити деякі історії до того, як вони зникнуть», – розповіла Співак в інтерв’ю американському Vogue.

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