Місячний календар стрижок на квітень 2021 вже є на сайті Нового каналу! З приходом весни дівчата прагнуть змін! Перше, що спадає на думку, – це оновлення гардеробу та нова зачіска або колір волосся. Давно мріяла про каре чи яскраві пасма? Тоді прийшов час втілити мрію у реальність. А щоб усе задумане реалізувалося ідеально, пропонуємо записуватися до перукарні за місячним календарем стрижок на квітень 2021!

Місячний календар на квітень 2021: коли стригти волосся

3, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24 квітня 2021 року – сприятливі дні для стрижки волосся! Місячний календар стрижок на квітень 2021 показує, що хороших днів для зміни довжини не так і багато. Тому радимо вже починати вирішувати, що ти хочеш робити зі своєю довжиною. Найбезпечніший варіант – підрізати кінчики, щоб оновити форму зачіски. Але і радикальні рішення теж будуть вдалими у ці дні. Головне – все продумати та обговорити з майстром. Стрижка у сприятливі дні принесе приплив позитивної енергії, натхнення на нові звершення та додасть сексуальної впевненості.

Місячний календар на квітень 2021: коли не варто стригти волосся

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 квітня 2021 року – несприятливі дні для стрижки волосся! Згідно з місячним календарем стрижок на квітень 2021, планувати стрижку у ці дні краще не треба. Результатом ти точно задоволена не будеш, особливо, якщо відрощуєш волосся і хочеш лише підрізати кінчики. Адже стрижка у ці дні сповільнить ріст волосся.

Місячний календар на квітень 2021: коли фарбувати волосся

1, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 квітня 2021 року – сприятливі дні для фарбування! Тому обов’язково сплануй похід по колориста. Класно, якщо це буде твоє перше фарбування, бо саме у ці дні все пройде вдало і ти залишишся задоволеною результатом. Оновити блонд, перефарбуватися у рудий чи взагалі яскравий зелений – усе можливо у сприятливі дні для фарбування. Але пам’ятай: робити усе потрібно строго за технологією.

Місячний календар на квітень 2021: коли не варто фарбувати волосся

2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 26 квітня 2021 року – несприятливі дні для фарбування волосся! Якщо не хочеш зіпсувати волосся, краще забудь про фарбування у ці дні. Колір може лягти нерівно або і зовсім не взятися, а ось пошкоджене волосся – гарантоване. До того ж, можливе погіршення настрою та зменшення сил на робочі справи.

Фото: istock

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