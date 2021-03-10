Мода весна 2021: що варто купити з одягу

Думаєш, чим актуальним оновити свій гардероб навесні 2021? А ми вже знаємо! Адже хочемо, щоб читачки нашого сайту були наймоднішими. Тому Новий канал звернувся до відомого українського дизайнера Жана Гріцфельдта по модну консультацію. Фешн-гуру розповів, які ТОП-5 речей обов’язково мають бути у твоєму гардеробі навесні 2021.

1.Маски та рукавички

– Усе, що відбувається в світі, обов’язково рефлексує в моді і відбивається нею. У зв’язку з пандемією коронавірусу соціальна дистанція зайняла важливу позицію в нашому житті. Тому варто запастися різними масками, які будуть гармонійно виглядати з твоїм луком.

Спортивний костюм

– Не знаю, чи помітили ви, але зараз частіше, ніж раніше, можна зустріти перехожих у спортивних костюмах. А все тому, що за час карантину люди ще більше звикли одягатися максимально зручно. Я не кажу, що це якийсь тотальний глобальний тренд, це лише один із напрямів у моді цього року.

Довгі сукні

– Затишні сукні з кашеміру або шовку – ще один мастхев на весну 2021. Це інше прочитання зручності, в більш елегантному, жіночному та легкому втіленні.

Топ з ланцюжків

– Можливо, це тому, що соцмережі стали дуже активною частиною нашого життя, але використання сіток в одязі буде актуальним цієї весни. Наприклад, можна придбати топ з ланцюжків, який вдало комбінується з сорочками або піджаками.

Ліф

– Білизна вже тривалий час є не просто чимось функціональним, а повноцінною частиною гардеробу. Дівчата носять ліфи, що нагадують бюстгальтери, як повноправну деталь образу.

Також дизайнер порекомендував додати у свій гардероб помаранчевий колір і не забути про смугастий і квітковий принти. Адже, на думку Жана Гріцфельдта, це справжня весна 2021!

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