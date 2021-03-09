Манікюр 2021: цікаві весняні ідеї в фото

PHN0eWxlPgogICAgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV81IHsgIHBvc2l0aW9uOmFic29sdXRlOyBsZWZ0OjA7IHRvcDogMDsgfQogICAgQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTM0MHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNSB7IHdpZHRoOiAxNjBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmFic29sdXRlOyBsZWZ0OjA7fX0KICAgIEBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzUgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjphYnNvbHV0ZTsgbGVmdDowO319CiAgICBAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNjIwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV81IHsgd2lkdGg6IDMwMHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246YWJzb2x1dGU7IGxlZnQ6MDt9fQoKICAgIC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMSB7ICBwb3NpdGlvbjphYnNvbHV0ZTsgcmlnaHQ6MDsgfQogICAgQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTM0MHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMSB7IHdpZHRoOiAxNjBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmFic29sdXRlOyByaWdodDowO319CiAgICBAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8xIHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246YWJzb2x1dGU7IHJpZ2h0OjA7fX0KICAgIEBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE2MjBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzEgeyB3aWR0aDogMzAwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjphYnNvbHV0ZTsgcmlnaHQ6MDt9fQo8L3N0eWxlPgo8IS0tIC81ODMwMjg0NC9TTERTX05vdnlfU3Rpa3lfTGVmdCAtLT4KPGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNTQwNDc2ODYwODA1LTAnIGNsYXNzPSJleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNSI+CiAgICA8c2NyaXB0PgogICAgICAgIGdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTU0MDQ3Njg2MDgwNS0wJyk7IH0pOwogICAgPC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8IS0tIC81ODMwMjg0NC9TTERTX05vdnlfU3Rpa3lfUmlnaHQgLS0+CjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTU0MDQ3Njc5Mjk2OS0wJyBjbGFzcz0iZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzEiPgogICAgPHNjcmlwdD4KICAgICAgICBnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE1NDA0NzY3OTI5NjktMCcpOyB9KTsKICAgIDwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з
Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
09 березня
Манікюр весни: цікаві ідеї в фото
Зміна настрою завжди відображається на манікюрі кожної дівчини. Тому не дивно, що з приходом весни справжні модниці раді змінити строгий манікюр на щось більш яскраве або ніжне. Щоб ти не витрачала свій час та нерви своєї майстрині, ми підготували для тебе ідеї весняного манікюру 202 1 . Зберігай фото та втілюй ідеї цієї весни!
Фото: IStock
Читай также:
Манікюр 2021: зверни увагу на тренди року
Манікюр 2021: ідеї матового дизайну в фото