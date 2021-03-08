Які модні тренди 2021 врахувати, підбираючи одяг на святкування 8 березня? Ми допоможемо тобі зорієнтуватися та зібрати яскравий лук, який буде доречним до формату зустрічі! Обирай, у чому відсвяткувати 8 березня прямо зараз!

Перед тим, як ти почнеш передивлятися гардероб, зверни увагу на те, що у Міжнародний жіночий день буде достатньо прохолодно та очікуватимуться опади. Тому не забудь взяти із собою жакет чи палантин. 8 березня буде куди сходити повеселитися, отже є привід вигуляти улюблені сукні чи костюми, які під час карантину чекали свого часу у шафі.

У 2021 році фешн-тренди виділяють джинси широкого крою, кроп-топи та бра, одяг у клітинку, монообраз, костюми оверсайз, сукні із легких тканин та акцент на оголену спину чи талію.

Зібрати актуальний лук можна і власними силами. Пропонуємо звернути увагу на луки зірок.

Фото – iStock