Місячний календар стрижок на березень 2021 вже є на сайті Нового каналу! А за вікном майже весна, а це означає, що пора оновлювати свій образ. І почати можна саме зі стрижки чи фарбування волосся. З приходом березня варто трішки освіжитися, зробивши нову стрижку або пофарбувавши волосся. Але робити такі процедури слід лише у сприятливі дні. Адже лише тоді результат буде бажаним. Тому ми потурбувалися про тебе та підготували місячний календар стрижок на березень 2021.

Місячний календар на березень 2021: коли стригти волосся

10, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 27, березня 2021 року – сприятливі дні для стрижки волосся! Місячний календар стрижок на березень 2021-го показує, що хороших днів для зміни довжини не так і багато. Тому варто вже продумати, коли йти до перукаря та що будеш робити з довжиною. Можна підрізати кінчики, радикально зістригти довжину або ж навіть зробити чубчика. Будь-яке рішення буде виглядати вдало, головне – обдумати його більше 24 годин, порадитися з майстром та обрати один зі сприятливих днів.

Місячний календар на березень 2021: коли не варто стригти волосся

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31 березня 2021 року – несприятливі дні для стрижки волосся! Згідно з місячним календарем стрижок на березень 2021, краще забути про похід до салону у ці дні. Візьми ще кілька днів на роздуми, щоб бути впевненою у результаті, та повертайся у хороший день. Ти ж не хочеш, щоб волосся посіклося, а разом з ним погіршилося і матеріальне становище.

Місячний календар на березень 2021: коли фарбувати волосся

1, 2, 4, 5, 7, 7, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 березня 2021 року – сприятливі дні для фарбування! Весна – прекрасна пора для змін. Можна додати трохи теплоти до кольору волосся, затонувавши його, або ж поекспериментувати та зробити яскраві кольорові пасма. І пам’ятай: професіонал краще впорається з фарбуванням, ніж ти сама чи з допомогою подружки в домашніх умовах. Навіть якщо фарбуєшся у сприятливі дні, робити усе потрібно строго за технологією.

Місячний календар на березень 2021: коли не варто фарбувати волосся

3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 28 березня 2021 року – несприятливі дні для фарбування волосся! Відклади візит до майстра на інший день, щоб дійти. Правильного кольору. У несприятливі дні фарба може лягти нерівно або ж геть зіпсувати волосся. Воно тобі потрібно? Звичайно, що ні! Тому зроби масочку та запишися на інший день.

Фото: istock

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