Накладные воротнички: С чем носить необычный аксессуар?

Накладні комірці – це тренд, який не виходить з моди ніколи! Багато зірок доповнюють луки ці незвичайним аксесуаром, віртуозно поєднуючи його з нарядами практично будь-якого стилю, будь то класика, casual або навіть спорт-шик. Але за зірками стоять досвідчені стилісти, які допомагають їм поєднувати акценти в образі гармонійно. А що робити, якщо ти сам собі стиліст, носити комірець хочеться, але при цьому є побоювання, що не вийде вдало підібрати лук? Ми зібрали кілька безпрограшних ідей для образів з накладними комірцями, які точно підійдуть вам і будуть виглядати неймовірно стильно!

Комірець + cукня

Це улюблена комбінація експерта «Супер Тор-модель по-українськи» Соні Плакидюк. Фешн-фотограф часто з’являється в кадрі з різноманітними аксесуарами, і кокетливі комірці завжди додають родзинку образу. У «Предметці», до речі, Соня розповіла, що багато прикрас, які вона одягала на зйомки – з її особистої колекції!

Комірець + толстовка або джемпер

Це ідеальне поєднання для тих, хто віддає перевагу спортивному стилю, але хоче додати йому нотку романтичності та жіночності. Об’ємна толстовка в поєднанні з витонченим накладним коміром виглядає дуже мило і неординарно, а доповнити лук можна як взуттям на підборах, так і спортивними моделями.

Комірець + блуза або сорочка

Це чиста класика! Здавалося б, навіщо до блузи, у якої вже є власний комір, вдягати додатковий? Насправді це відмінний спосіб додати образу незвичайний акцент.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LA VESTE (@lavestelaveste)

Наприклад, можна підібрати до класичної білої блузи яскравий комір, який пожвавить лук, або ж неординарний мереживний аксесуар з довгими стрічками, вишивкою або блискучими намистинами. Приміряйте і побачите, як звичний образ заграє новими фарбами!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Loeffler Randall (@loefflerrandall)

Комір + топ з відкритими плечима

І таке поєднання має право на життя! В цьому випадку комір використовується як самостійна прикраса, наприклад, замість кулона або бус.

Абсолютно особливий тандем – топ, комір і подовжений блейзер. Виглядає незвично, але дуже стильно! Для створення такого образу віддайте перевагу коміру з щільних тканин, які будуть тримати форму.

Експериментуйте, приміряйте комірці з різними образами, і ви точно знайде варіант, який підходить саме вам!

Фото: Vogue.com, @moi_sofism

В тему:

Мода 2021: які джинси обрати

Модні хустки 2021: Яку вибрати, з чим носити, як зав’язувати