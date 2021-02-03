Який шампунь вибрати, чи варто використовувати бальзам, і який варіант термозахисту підходить твоєму волоссю? На ці та інші запитання G.SPACE відповіла стиліст зачісок, б’юті-блогер Настя Золота. Вона розповіла, як доглядати за волоссям правильно, і які засоби необхідно при цьому використовувати.

– Як людина, яка кожного дня робить собі укладку, я просто не можу обійтися без спецзасобів, щоб волосся виглядало красиво. Перше, з чого ми починаємо, – це правильне миття волосся. Що для цього потрібно?

Шампунь! Дівчатка, шампуні краще вибирати професійні, не треба економити на собі! Волосся миємо шампунем обов’язково двічі: перший раз ми змиваємо бруд, який утворився на волоссі, а другий – добре промиваємо пасма, щоб вони якомога довше залишалися чистими.

Після цього використовуємо бальзам. Щоб він подіяв, і твоя шевелюра стала м’якою та шовковистою, як у рекламі, потрібно волосся злегка віджати в рушник, і лише потім наносити на нього бальзам. Робити це потрібно від середини довжини волосся і приділити при цьому максимальну увагу кінчикам, які особливо схильні до пересушування. Тому наносимо бальзам і залишаємо його хвилин на п’ять, щоб увібрався.

Догляд за кінчиками дуже важливий, тому йому слід приділити максимальну увагу. Для цього найкраще використовувати олії для волосся. Я раджу спробувати різні бренди й обрати в результаті той засіб, який підходить саме вам і вашому волоссю.

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Також у вашій косметичці обов’язково має бути термозахист. Це дуже важливо! Коли ми користуємося фенами, плойками, прасками – це все псує наше волосся. І щоб воно залишалося шовковистим і красивим, треба регулярно використовувати термозахист. Він буває різним, але я раджу вибрати легкий варіант – у спреї, який не пересушує волосся. Цей засіб можна наносити як на мокрі, так і на сухі локони, щоб вони якомога менше піддавалися впливу високих температур і залишалися здоровими.

– Ще одна важлива деталь – це щітка. Вона має бути хорошої якості і з м’якою щетиною, щоб не травмувала і не виривала волосся. Ми ж бережемо кожен волосок і старанно їх відрощуємо. Тож запам’ятовуйте ці поради, вони вам дуже знадобляться. І ваше волосся виглядатиме чудово!

Video: Як доглядати за волоссям? Поради стиліста Насті Золотої Як доглядати за волоссям? Як мити голову і який шампунь вибрати? Які засоби для догляду за волоссям варто використовувати. Стиліст Настя Золота розповіла, як правильно доглядати за волоссям

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