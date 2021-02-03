Як догладати за віями, які існують засоби від випадіння вій, випадають вії – що робити? Гарний стан вій – це комплексна робота: і правильний догляд, і корисний раціон, і спеціальні засоби для росту. Дізнайся, що варто робити у матеріалі.

Косметика

Основною причиною випадіння вій, як запевняють лікарі-трихологи, є дешева косметика та «важкий» макіяж. Тож, насамперед, замініть її більш якісною. Якщо ж ти звикла засинати, не змиваючи макіяж, не дивуйся надмірному випадінню вій!

Засоби для зняття макіяжу

У догляді за шкірою та віями дуже важливим етапом є очищення. Не використовуй для видалення косметики звичайне мило, краще придбай спеціальне молочко або лосьйон. Щоб змити водостійку туш, скористайся очищеним косметичним вазеліном.

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Олії для догляду за віями

Щоб запобігти випаданню вій, використовуй натуральні олії з вітамінними добавками. Найдоступнішою є касторова олія, вона не лише зміцнює, а й сприяє росту. Також можна використовувати реп’яхову, персикову та мигдальну олії. Наносити їх варто попередньо вимитою щіточкою для туші, легенько масажуючи.

Захист вій

Перед нанесенням туші оброби вії спеціальними гелями. Вони не тільки забезпечать захист, а й наповнять твої вії кератином, вітаміном С та іншими біологічно активними компонентами.

Лікування зсередини

Одними лише місцевими засобами нестачу вітамінів не заповниш. Варто додати до свого раціону харчування продукти з високим вмістом вітамінів групи В, вітамінів А, С і Е.

Існує багато методів для збереження краси твоїх очей, але при надмірному випадінні вій варто звернутися до лікаря та дізнатися причину! Завжди краще попередити проблему, правда?

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