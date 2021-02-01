Макіяж нюд – це «макіяж без макіяжу», один з найбільш віртуозних варіантів make up. На перший погляд здається, що косметики на обличчі зовсім немає: легкий рум’янець, блискуча шкіра і рожеві губки. Але для досягнення такого ефекту доведеться витратити досить багато часу і сил. Ми підготували для тебе лайфхаки, які допоможуть створити ідеальний макіяж нюд.

Макіяж нюд покроково

Очисти обличчя і зробіть свій звичайний догляд – тонік, сироватка, крем.

Попрацюй над тим, щоб прибрати синці та «мішки» під очима. Нанеси спеціальний крем або патчі, щоб освіжити область навколо очей. Важливо наносити консилер після зволоження, щоб уникнути «ефекту маски». Залежно від інтенсивності кольору шкіри підбери персиковий, рожевий або жовтий відтінок консилера.

Маскуємо недоліки на шкірі – висипання, почервоніння, лущення…

З висипаннями чудово працює загоюючий коректор. Але якщо тобі важливо зібратися швидко, то високопігментовані косметичні продукти створять ідеальний тон. Важливо, вибираючи декоративну косметику, враховувати свій тип шкіри – її жирність, зневоднення і чутливість.

Створюємо ефект природного блиску шкіри. Це фішка макіяжу нюд.

Натуральне сяйво здорової шкіри додають за допомогою хайлайтера. Але не перестарайся. Цей продукт наносять на найвищі точки скул і трохи під брови. Візажисти рекомендують для більш натурального ефекту вибирати хайлайтер на кремовій текстурі.

Демакіяж: Як правильно змивати косметику

Наносимо рум’яна

У нюдовом макіяжі щічки повинні виглядати максимально природно. Нанесіть продукт по виличної кістці, куди зазвичай падає тінь. Іншими словами – від нижнього кінчика вуха до куточка губ. Горизонтальне нанесення рум’ян підійде дівчатам з витягнутим овалом обличчя. Якщо воно квадратної форми – нанесіть рум’яна вертикально. Дуже важливо правильно підібрати колір і не перестаратися з бронзерами. Адже макіяж нюд – це максимально природний макіяж.

Якщо під рукою немає рум’ян відповідного відтінку, завжди можна скористатися … звичайною помадою! Цей лайфхак – секретна зброя візажистів. Зволожувальна помада додасть сухій шкірі блиск. А для інших типів шкіри варто використовувати матовий продукт.

Займемося бровами.

Розчеши брови і зафіксуй їх за допомогою безбарвного гелю. При бажанні можна додати трохи кольору. Але пам’ятай, що початок брови і її кінчик мають бути трохи світлішими за центр.

І трохи кольору на губи

Яскравий тон і виділений контур губ протипоказаний в макіяжі нюд. Ідеальний варіант – трохи пігментований блиск чи тінт. Чим натуральнішими виглядають губи – тим краще.

Керуючись цими простими порадами, ти зможеш самостійно створити нюдовий макіяж удома. Головне, потренуйся заздалегідь. У цій техніці важливий досвід!

Модель – Даша Майстренко

Фото – jetsetter.ua