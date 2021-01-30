Місячний календар стрижок на лютий 2021 вже є на сайті Нового каналу! Кажуть, що лютий буде ідеальним місяцем, адже починається у понеділок і закінчується у неділю, тобто, ідеально розтягнутий на чотири тижні. Але це не означає, що кожен з цих днів буде сприятливим для стрижки чи фарбування волосся. У таких б’юті-справах важливо орієнтуватися на місячний календар стрижок на лютий 2021.

Місячний календар на лютий 2021: коли стригти волосся

1, 2, 8, 13, 15, 17, 18, 25, 27 лютого 2021 року – сприятливі дні для стрижки волосся! Місячний календар стрижок на лютий 2021-го показує, що цього місяця хороших днів для зміни довжини не так і багато. Тому потрібно ретельно планувати свій похід до перукаря, адже місць буде менше. У ці дні стрижка принесе хороші емоції, подарує впевненість та закладе фундамент для позитивних змін цього року.

Місячний календар на лютий 2021: коли не варто стригти волосся

3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28 лютого 2021 року – несприятливі дні для стрижки волосся! Згідно з місячним календарем стрижок на лютий 2021, краще не планувати підстригати волосся у ці дні. Навіть підрівняти кінчики можна буде невдало. Можливо, ти з майстром розійдешся у розумінні того, що таке трішки, і залишишся без дорогоцінних сантиметрів. Хорошим варіантом у такі дні буде просто зробити укладку, щоб підняти настрій, або провести доглядові процедури для оздоровлення та покращення стану волосся.

Місячний календар на лютий 2021: коли фарбувати волосся

8, 11, 12, 13, 22, 15, 19, 23, 25 лютого 2021 року – сприятливі дні для фарбування! Давно замислюєшся про зміну кольору волосся? Тоді продумуй варіанти фарбування, обирай кольори та записуйся до колориста. Адже професіонал краще впорається з фарбуванням, ніж ти сама чи з допомогою подружки в домашніх умовах. Навіть якщо фарбуєшся у сприятливі дні, пам’ятай, що робити усе потрібно строго за технологією. За одну годину блонду не вийде!

Місячний календар на лютий 2021: коли не варто фарбувати волосся

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28 лютий 2021 року – несприятливі дні для фарбування волосся! Забудь про фарбування у ці дні. Є велика ймовірність перепалити волосся або ж отримати не той колір. До того ж, у матеріальному плані зміна кольору волосся у ці дні не принесе нічого хорошого, а потік позитивної енергії зменшиться.

Фото: istock

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