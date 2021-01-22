Макіяж 2021: модні тенденції весна-літо

На весну-літо цього року роблять ставки усі модниці та любительниці мейкапу. Вони сподіваються, що карантин нарешті закінчиться, і можна буде показати свої неперевершені макіяжі. Саме тому на сезон весна-літо 2021 в моду вводять яскраві акценти в мейкапі, зокрема, жирні стрілки, смокі айс та яскраві губи. Давай детальніше розберемося з тенденціями у макіяжі на весну-літо 2021 року.

Макіяж 2021: Драматичний погляд

За цілий рік носіння масок акцент у макіяжі змістився з губ на очі. Усі прагнуть підкреслити їх красу, показати довгі вії, густі брови та загалом привернути увагу до того самого «дзеркала душі». У 2021 році очі пропонують виділяти радикально, а саме за допомогою чорного кольору. Варіації можуть бути різними: від жирної стрілки, насиченого смокі айс до оверлайну всього ока. Але з цим трендом потрібно бути обережною, адже чорний колір може зробити очі візуально меншими. Хорошими прикладами будуть виділені чорним очі у Batsheva, Alice + Olivia, Dior і Giambattista Valli, а також театральні стрілки Клеопатри у Valentino. Для більш м’яких прикладів погляньте на димчасто-сіре матове оформлення Лючії Піки для Chanelі Rosetta Getty.

Макіяж 2021: Рожевий колір

Якщо плануєш носити мономакіяж, тоді у 2021 році за базовий колір краще обрати рожевий. Ультрамодним кольором стане фуксія. За допомогою цього кольору можна зробити будь-який варіант мейку та розставити бажані акценти. До того ж, цей колір додасть твоєму обличчю свіжості.

Макіяж 2021: Теплі відтінки рум’ян

Так, рожевий колір в моді, але у щоденному макіяжі 2021 краще використовувати теплі відтінки рум’ян. Вони додадуть природності та вишуканості твоєму мейку. Важливо використовувати бежеві та персикові кольори без рудого підтону. Макіяж весна-літо 2021 прагне підкреслити ніжність і теплоту образу, вишуканість і жіночність.

Макіяж 2021: Гола шкіра

Одним з головних трендів цього року є гола шкіра, тобто, максимально чиста, з рівним тоном. Візажисти радять приділити більше уваги догляду за шкірою, щоб відновити її природне сяяння після довгого носіння маски. Використовуйте легкий тон, який буде непомітно лежати на шкірі, але замаскує дрібні недоліки та нерівності. Прагніть до образу Паломи Ельсессер на шоу Marni, Анни Еверс на шоу Etro і дівчат на показах Victoria Beckham, Supriya Lele, Burberry і Rodarte.

Макіяж 2021: Яскраво-червоні губи

І хоча через пандемію коронавірусу та носіння маски акценти у макіяжі змістилися з губ на очі, про помаду ніхто не забув. Цікавий факт: навіть носячи маску, більшість дівчат досі яскраво фарбують губи. Це вкотре доводить, що мейкап жінки роблять для себе, а не для когось іншого. У 2021 році в моді будуть сміливі яскраво-червоні губи, які додадуть впевненості, настрою та енергії. Саме такий макіяж продемонстрували на своїх моделях Dolce & Gabbana і Vivienne Westwood.

Фото: IStock, vogue.com

Читай також:

Макіяж нюд покроково: секрети і поради

Демакіяж: як правильно змивати косметику