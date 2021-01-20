Дізнайтеся, як покращити стан шкіри і виглядати приголомшливо – прості та ефективні методи

Вітамін Е не дарма називають вітаміном краси. Це чарівний засіб для тих, хто стежить за своїм зовнішнім виглядом. З роками дедалі складніше підтримувати стан шкіри обличчя на належному рівні – погіршується тургор, збільшується сіточка дрібних зморшок, з’являється землистий колір, проявляються капіляри… Але цей вітамін змінює все докорінно.

Як діє вітамін Е?

Вітамін Е (токоферол) – жиророзчинний вітамін, який стимулює оновлення клітин, зміцнює капілярні сітки, дає ліфтинг-ефект і перешкоджає старінню шкіри. Він вловлює вільні радикали, не даючи їм поширюватися, і перешкоджає скупченню поганого холестерину в організмі. До того ж, має антитромбоцитну і протизапальну властивості, утримує вологу в епідермісі, нормалізує вироблення шкірного сала, сприяє виробленню колагену. Що раніше ти додаси цей компонент у лінійку догляду за шкірою, то пізніше тобі знадобляться більш жорсткі салонні процедури.

У яких продуктах міститься вітамін Е?

Шукай цей компонент в:

– авокадо, – мигдалі та інших горіхах, – варених яйцях, спаржі, – пророслій пшениці, – шпинаті, – оливковій/лляній/гарбузовій оліях.

Важливо не переборщити з вживанням вітаміну Е, щоб не спровокувати передозування. Добова норма для підлітка від 12 до 18 років – до 14 мг, для дорослого – 15 мг.

Якщо під час прийому вітамінів почалися судоми, підвищився тиск і нестерпно болить голова – припини вживання вітаміну і переглянь дозування.

Способи застосування

Всередину

В аптеках ти можеш придбати вітамін Е в таблетках у потрібному дозуванні. Обов’язково проконсультуйся з лікарем. Зверни увагу на те, що цей вітамін не поєднується з деякими медикаментозними препаратами.

Зовнішньо

Вітамін Е продається також у капсулах і в рідкому стані. Для зовнішнього використання зручна баночка з піпеткою. Що робити:

– додай крапель олії у крем для обличчя, перемішай і користуйся щодня,

– нанось трохи олії на проблемні ділянки шкіри після її очищення вранці та ввечері,

– можна додавати вітамін у домашні маски для обличчя. Для нормальної шкіри – на основі оливкової олії та вівсяних пластівців, для жирної – з додаванням дріжджів, сметани і червоної глини, для сухої – з гліцерином і оливковою олією, а для комбінованої – з яєчним білком і медом.

Якщо ви не задоволені станом шкіри обличчя – не впадайте у відчай. Щоденне очищення, живлення і вітамінний догляд допоможуть усунути більшість проблем.

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