Якщо хочеться змін в житті, може, варто почати … зі стрижки? Зміна іміджу допоможе вам по-іншому подивитися на себе. Ми зібрали для вас модні стрижки 2021 на фото, щоб ви могли вибрати найкращий варіант.

Трендові варіанти зачісок і стрижок на 2021 рік

Модні стрижки 2021 року: Боб

Боб вже не перший сезон на піку популярності. Ця стрижка полюбилася тисячам стилістів і модниць в усьому світі. Тим більше, що довжина в боба може бути різною – від каре до ультракороткої. Тому й вибір варіацій – величезний!

Але не майте ілюзій, що боб – це стрижка, яка не потребує укладки. Навпаки, боб вам доведеться укладати незалежно від його довжини щоранку. Ефектний вигляд цієї стрижки залежить саме від того, як ви це зробите! Подивіться пару-трійку відеоуроків, проконсультуйтеся з майстром, придбайте спеціальний засіб для укладки, і тоді ви точно легко навчитеся надавати вашій стрижці вигляд, як на обкладинках глянцю.

Модні стрижки 2021 року: Паж

Ще одна чудова ідея для тих, хто давно мріє про коротку стрижку. Паж завжди вигідно виглядає з чолкою – рівною, градуйованою або рваною. Якщо у вас кругле обличчя, асиметрична чолка візуально зробить його вужче, а паж трохи витягне форму. Ідеальне поєднання!

І не слухайте тих, хто каже, що паж – це занадто «чоловіча» стрижка. Навпаки, дівчатам вона додає жіночності та ніжності!

Модні стрижки 2021 року: Чолка-«шторками»

Давно думаєте про чолку? Саме час! У тренді – довгі і середньої довжини стрижки з чолкою, укладеною симетрично по обидва боки лоба. Візуально це трохи нагадує шторки, саме тому чолка й отримала свою назву.

Вона класно виглядає і з розпущеним волоссям, і з зібраною зачіскою. Можна трохи підкрутити кінці чолки плойкою – це додасть образу жіночності. Рівна ж вигідно виглядає з високим хвостом: в міру строго і дуже стильно!

Модні стрижки 2021 року: Каре

Класичне каре середньої довжини з рівним зрізом знову в моді. Хоча, про що це ми? Стрижка, як в Уми Турман у «Кримінальному чтиві», завжди виглядала, виглядає і буде виглядати дорого і стильно!

Невеликий лайфхак: каре найкраще виглядає на густому волоссі, та якщо природа не нагородила вас пишною шевелюрою, просто начешіть трохи волосся біля коренів. Такий об’єм надасть каре ідеальну форму!

Модні стрижки 2021 року: Волосся до плечей

Це ідеальний тренд! І для тих, хто якраз у процесі відрощування каре, і для тих, хто хоче відрізати волосся, але не готовий до коротких стрижок. Середня довжина до плечей – це та сама «золота середина», яку варто вибрати, якщо хочеться чогось новенького, але не кардинального!

Пам’ятайте, що тренди – це лише орієнтир. Спробуйте зміксувати кілька трендів, наприклад, чолку-«шторки» і середню довжину. Не бійтеся експериментувати, і ви точно знайдете свою ідеальну стрижку, в яку закохаєтесь!

Фото – iStok, @vicky_mare, @leostasia, @malvina.chuklia

Читати ще:

Зміцнююча маска проти випадіння волосся! Рецепт із коньяком